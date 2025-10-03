Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer Crime-हाइवे स्थित पार्किंग से 29 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार

बायो डीजल की कालाबाजारी : श्रीनगर थाना क्षेत्र में डीएसटी की कार्रवाईमौके पर ट्रक-टैंकर समेत 6 वाहन व कई उपकरण मिले

2 min read

अजमेर

image

Manish Singh

Oct 03, 2025

29 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार

पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण, बिक्री के मामले में श्रीनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी।

अजमेर/नसीराबाद(Ajmer News). सहायक पुलिस अधीक्षक (किशनगढ़) अजय सिंह राठौड़ ने जिला स्पेशल टीम के साथ श्रीनगर में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण, बिक्री के ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस टीम ने 6 युवकों को गिरफ्तार करते हुए 28 हजार 900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ और उपकरण बरामद किए। मौके से 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं। श्रीनगर थाने में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण करने, मानव जीवन खतरे में डालने व आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है।

नौलखा तिराहे पर कार्रवाई

एएसपी (किशनगढ़) राठौड़ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, एएसपी दीपक कुमार शर्मा के सुपरविजन में एक अक्टूबर को जिला स्पेशल टीम के साथ श्रीनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नौलखा तिराहे के पास दशरथ यादव द्वारा संचालित यादव पार्किंग पर दबिश दी। यहां पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भंडारण कर बिक्री की जा रही थी।

29 हजार लीटर फ्यूल मिला

डीएसओ (द्वितीय) नीरज जैन की मौजूदगी में डीएसओ की टीम की प्रारंभिक पड़ताल में पार्किंग में बायो डीजल के अवैध भंडारण व बिक्री करना पाया गया। टीम को छोटे टेंकर, प्लास्टिक की टंकियों में 11 हजार 600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मिला, जबकि किशनगढ़ रजिस्ट्रेशन नम्बर के टैंकर में 17 हजार 300 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा था। पुलिस को पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद-फरोख्त व भण्डारण संबंध में अनुज्ञा पत्र नहीं मिला।

पार्किंग संचालक सहित 6 पकड़े

पुलिस ने पार्किंग संचालक दशरथ यादव के पुत्र श्रीनगर जादम मोहल्ला पुनीत यादव (19), जिलावड़ा के चांद बेग (32), मदनगंज मित्र निवास कॉलोनी निवासी दीपक अग्रवाल(44), श्रीनगर खेड़ा रामसररोड निवासी दीपक यादव (28), गेगल आखरी दांता निवासी महेन्द्र मेघवंशी(28) और रामपुरा अहिरान लवेरा रोड निवासी दीपक यादव (32) को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ श्रीनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में अनुसंधान नसीराबाद सदर थानाधिकारी अशोक बिसु को सौंपा गया है।

तीन दिन में दूसरी कार्रवाई

आईपीएस राठौड़ व डीएसओ की टीम ने लगातार दूसरी कार्रवाई कर राजमार्ग पर बायो डीजल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इससे पूर्व हाल ही 30 सितम्बर को टीम ने किशनगढ़ के नजदीक सराना में बडी़ मात्रा में बायो डीजल के अवैध भंडारण व बिक्री का मामला पकड़ा था।

मौके से 6 वाहनों सहित साजा-सामान जब्त

पुलिस ने मौके से 34 हजार लीटर क्षमता का किशनगढ़ रजिट्रेशन नम्बर का ट्रक टेंकर, दो ट्रेलर, एक ट्रेक्टर टेंकर, 2 कार और लोहे के ड्रम, प्लास्टिक की टंकियां व मापक यंत्र जब्त किया। कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी शंकरसिंह रावत, हैड कांस्टेबल सीताराम, रणजीत सिंह, मुकेश, गजेन्द्र, रामनिवास, जितेन्द्र, संतराम व चालक मनोज सिंह शामिल रहे।

