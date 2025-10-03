Ajmer Crime-हाइवे स्थित पार्किंग से 29 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार

अजमेर/नसीराबाद(Ajmer News). सहायक पुलिस अधीक्षक (किशनगढ़) अजय सिंह राठौड़ ने जिला स्पेशल टीम के साथ श्रीनगर में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण, बिक्री के ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस टीम ने 6 युवकों को गिरफ्तार करते हुए 28 हजार 900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ और उपकरण बरामद किए। मौके से 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं। श्रीनगर थाने में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण करने, मानव जीवन खतरे में डालने व आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है।