अजमेर

Smuggling-दुर्घटनाग्रस्त लग्जरी कारों में मिला 413.5 किग्रा डोडा पोस्त

कार्रवाई : जिला स्पेशल टीम, गेगल व पुष्कर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, राजमार्ग-बरसाती नाले में दुर्घटनाग्रस्त वाहन छोड़ भागे तस्कर

अजमेर

Manish Singh

Sep 09, 2025

दुर्घटनाग्रस्त लग्जरी कारों में मिला 413.5 किग्रा डोडा पोस्त
जिला स्पेशल टीम, गेगल व पुष्कर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामद डोडा पोस्त। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). जिला स्पेशल टीम, गेगल व पुष्कर थाना पुलिस ने सोमवार सुबह अलग-अलग जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई लग्जरी कार से 413.5 किग्रा डोडा पोस्त मादक पदार्थ बरामद किया। तस्कर अपने वाहनों को छोड़ फरार हो गए। एक कार में पुलिस ने तीन राज्य के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बरामद की है। मादक पदार्थ की तस्करी में पुलिस से बचने के लिए तस्कर राज्य की सीमा बदलते ही कार का रजिस्ट्रेशन नम्बर बदल देते हैं। गेगल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दो प्रकरण दर्जकर तस्करों की तलाश शुरू कर दी।

केस-1 राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त कार में भरा था मादक पदार्थ

वृत्ताधिकारी(अजमेर ग्रामीण) रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला स्पेशल टीम, गेगल व पुष्कर थाना पुलिस ने सोमवार को दो संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी। पहली कार्रवाई जिला स्पेशल टीम के सिपाही मुकेश टांडी ने सूचना दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 448 होटल अतिथि के पास गगवाना गांव की सरहद में दुर्घटनाग्रस्त टाटा हैरियर की तलाशी ली। तलाशी में कार में प्लास्टिक के कट्टे में डोडा पोस्त भरा था। सम्भवत: तेज रफ्तार कार असंतुलित होने पर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद तस्कर कार छोड़ फरार हो गया। कार में 228.9 किग्रा डोडा पोस्त जब्त किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग 448 पर होटल अतिथि के पास गगवाना गांव की सरहद में मिला मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल दुर्घटनाग्रस्त कार। पत्रिका

सीमा के साथ बदलते है नम्बरप्लेट

पुलिस की तलाशी में टाटा हेरियर कार से मादक पदार्थ के अलावा तीन राज्य महाराष्ट्र, गुजरात व मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रेशन की नम्बर प्लेट बरामद की। सम्भवत: तस्कर पुलिस से बचने के लिए राज्य की सीमा बदलने के साथ कार रजिस्ट्रेशन नम्बर बदल देते हैं। इससे आसानी से राज्य की बोर्डर पार हो जाती है। पुलिस ने भी अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में गेगल थाने में प्रकरण दर्ज किया।

केस-2 बरसाती पुलिया में फंसी कार छोड़ भागा तस्कर

मादक पदार्थ तस्करी की दूसरी कार्रवाई गेगल व पुलिस थाना पुष्कर ने अंजाम दी। पुलिस ने कायड मेडीकल चौराहे से आगे नए पुष्कर बायपास पर पानी से भरी पुलिया में सोमवार सुबह क्रेटा कार मिली। पुलिस ने यहां पुलिया से कार निकालकर 184 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। सम्भवत: पानी से भरी पुलिया में फंसने पर तस्कर कार को मौके पर छोडकर फरार हो गया। पुलिस ने बिना परमिट, लाइसेंस के मादक पदार्थ की तस्करी का प्रकरण दर्जकर कार और मादक पदार्थ जब्त कर लिया। पुलिस अज्ञात तस्कर की तलाश में जुटी है।

मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल कायड मेडीकल चौराहे के निकट नए पुष्कर बायपास पर पुलिया में मिली कार। पत्रिका

टीम में यह थे शामिल

पुलिस कार्रवाई में गेगल थानाधिकारी सुमन, हैडकांस्टेबल विरेन्द्रसिंह हैडकांस्टेबलकैलाशचंद, रिश्वेन्द्रसिंह (विशेष योगदान), नवल, रामसिंह, राजूलाल, विजेन्द्र सिंह, पुष्कर थानाप्रभारी विक्रमसिंह, सिपाही अशोक (विशेष योगदान), मानसिंह, डीएसटी प्रभारी शंकरसिंह रावत, हैडकांस्टेबल रणजीतसिंह, सीताराम कसाना, सिपाही मुकेश टांडी(विशेष योगदान), गजेन्द्र मीणा, रामनिवास जाट, जितेन्द्रसिंह, संतराम, मनोजसिंह थे।

09 Sept 2025 02:40 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Smuggling-दुर्घटनाग्रस्त लग्जरी कारों में मिला 413.5 किग्रा डोडा पोस्त

