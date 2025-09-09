Smuggling-दुर्घटनाग्रस्त लग्जरी कारों में मिला 413.5 किग्रा डोडा पोस्त

वृत्ताधिकारी(अजमेर ग्रामीण) रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला स्पेशल टीम, गेगल व पुष्कर थाना पुलिस ने सोमवार को दो संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी। पहली कार्रवाई जिला स्पेशल टीम के सिपाही मुकेश टांडी ने सूचना दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 448 होटल अतिथि के पास गगवाना गांव की सरहद में दुर्घटनाग्रस्त टाटा हैरियर की तलाशी ली। तलाशी में कार में प्लास्टिक के कट्टे में डोडा पोस्त भरा था। सम्भवत: तेज रफ्तार कार असंतुलित होने पर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद तस्कर कार छोड़ फरार हो गया। कार में 228.9 किग्रा डोडा पोस्त जब्त किया।