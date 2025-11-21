Ajmer: 5वीं क्लास की बच्ची ने किया सुसाइड, 12 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर लौटी थी घर

मृतक बच्ची का फाइल फोटो: पत्रिका
12 Year Girl Committed Suicide: अजमेर के देहली गेट स्थित पुरानी बकरा मंडी इलाके में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय बच्ची सोनाक्षी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर घर लौटी बच्ची ने कुछ ही देर बाद अपने कमरे में यह कदम उठा लिया। परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में मिली। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।
सुमित पारचा की बेटी सोनाक्षी रोज की तरह स्कूल गई थी और अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर दोपहर में घर लौटी थी। परीक्षा के बाद वह सीधे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब बाहर नहीं निकली तो घर वालों को शक हुआ। आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया जहां बच्ची फंदे पर लटकी मिली।
परिजनों ने तुरंत उसे जेएलएन अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर गंज थाना पुलिस के हैडकांस्टेबल रामदेव खटीक मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के पिता शराब की लत के कारण फिलहाल नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। लगातार तनाव और घरेलू परेशानियों के चलते बच्ची की मां पिछले कुछ समय से अपने पीहर में रह रही थी। ऐसे में सोनाक्षी और उसका बड़ा भाई वीर घर पर अकेले रहते थे। दोनों बच्चों की देखभाल उनके चाचा सुरजीत कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
