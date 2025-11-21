Ajmer: 5वीं क्लास की बच्ची ने किया सुसाइड, 12 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर लौटी थी घर

पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के पिता शराब की लत के कारण फिलहाल नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। लगातार तनाव और घरेलू परेशानियों के चलते बच्ची की मां पिछले कुछ समय से अपने पीहर में रह रही थी। ऐसे में सोनाक्षी और उसका बड़ा भाई वीर घर पर अकेले रहते थे। दोनों बच्चों की देखभाल उनके चाचा सुरजीत कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।