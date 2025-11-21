Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: 5वीं क्लास की बच्ची ने किया सुसाइड, 12 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर लौटी थी घर

Rajasthan News: 5वीं क्लास की 12 साल की बच्ची ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर घर लौटने के कुछ ही समय बाद अपने कमरे में फांसी लगा ली। परिवार के दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

मृतक बच्ची का फाइल फोटो: पत्रिका

12 Year Girl Committed Suicide: अजमेर के देहली गेट स्थित पुरानी बकरा मंडी इलाके में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय बच्ची सोनाक्षी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर घर लौटी बच्ची ने कुछ ही देर बाद अपने कमरे में यह कदम उठा लिया। परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में मिली। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।

परीक्षा से लौटने के उठाया लिया खौफनाक कदम

सुमित पारचा की बेटी सोनाक्षी रोज की तरह स्कूल गई थी और अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर दोपहर में घर लौटी थी। परीक्षा के बाद वह सीधे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब बाहर नहीं निकली तो घर वालों को शक हुआ। आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया जहां बच्ची फंदे पर लटकी मिली।

परिजनों ने तुरंत उसे जेएलएन अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर गंज थाना पुलिस के हैडकांस्टेबल रामदेव खटीक मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया।

पिता नशामुक्ति केंद्र में और मां पीहर

पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के पिता शराब की लत के कारण फिलहाल नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। लगातार तनाव और घरेलू परेशानियों के चलते बच्ची की मां पिछले कुछ समय से अपने पीहर में रह रही थी। ऐसे में सोनाक्षी और उसका बड़ा भाई वीर घर पर अकेले रहते थे। दोनों बच्चों की देखभाल उनके चाचा सुरजीत कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

पहली डेट पर नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार, आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने के लिए मां को भी चुकानी पड़ी भारी कीमत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: 5वीं क्लास की बच्ची ने किया सुसाइड, 12 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर लौटी थी घर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ा भारी, 17 दिन में गए 46.38 लाख रुपए

Stock Market
अजमेर

PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी बोले- दुनिया का सबसे सफल किसान समर्थन कार्यक्रम

PM Kisan Yojana 21st installment released
अजमेर

Rajasthan: ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचला, दर्दनाक मौत, जेसीबी की मदद से निकाला शव

अजमेर

राजपुताना में नसीराबाद से सबसे पहले हुआ आजादी की बगावत का शंखनाद; आजाद हिंद सेना से था विशेष नाता

अजमेर

Ajmer: ​​​​​पूर्व पार्षद पर धोखाधड़ी का आरोप, अलवर गेट थाने में तीन मामले दर्ज

fraud in land sale
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.