पहली डेट पर नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार, आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने के लिए मां को भी चुकानी पड़ी भारी कीमत

Jaipur News: राजधानी जयपुर के पश्चिम इलाके से हैरान करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जो सभी माता-पिता के लिए अलर्ट है। खासतौर पर किशोरियों के परिजनों के लिए। दरअसल सोलह साल की एक किशोरी से तीन युवकों ने गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाया। बाद में इस वीडियो को डिलीट करने के लिए लड़की की मां से भी सौदा किया। वीडियो के इस मामले को लेकर परिवार इतने सदमे में आ गया कि रुपए भी दिए, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करा सके। बाद में थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस समाज विशेष के तीन युवकों को तलाश कर रही है।
जानकारी में सामने आया कि क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी ने इंस्टाग्राम पर एक समाज विशेष के युवक से दोस्ती की। दोनों की फोन पर बातें होने लगीं। इस बीच फोन पर दोस्त बना युवक लगातार किशोरी को मिलने का दबाव बनाता रहा । कुछ दिन पहले वह एक रेस्टोरेंट में मिलने पहुंची तो वहां पर युवक मौजूद था। नजदीक की टेबिल पर दो अन्य युवक भी बैठे थे।
फोन पर दोस्त बने युवक ने किशोरी को पीने के लिए कॉफी दी और इस कॉफी में नींद की दवा मिला दी। कुछ देर के बाद जब किशोरी अचेत हो गई तो उसे अपने साथ ले गए और उसके बाद तीनों युवकों ने गैंगरेप किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो को लड़की को दिखाकर डिलीट कराने की एवज में 12 हजार रुपए भी हड़प लिए।
उसके बाद भी मन नहीं भरा तो यह वीडियो मां को भेज दिया और दो लाख रुपए में सौदा किया। बताया जा रहा है कि बेटी की बदनामी ना हो इसलिए मां ने करीब 70 हजार से ज्यादा रुपए कहीं से अरेंज कर आरोपियों को दिए। हांलाकि उसके बाद भी वीडियो को डिलीट नहीं किया गया। बाद में जब परिवार सभी ओर से घिर गया तो पुलिस की शरण ली गई। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
