पहली डेट पर नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार, आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने के लिए मां को भी चुकानी पड़ी भारी कीमत

Jaipur News: राजधानी जयपुर के पश्चिम इलाके से हैरान करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जो सभी माता-पिता के लिए अलर्ट है। खासतौर पर किशोरियों के परिजनों के लिए। दरअसल सोलह साल की एक किशोरी से तीन युवकों ने गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाया। बाद में इस वीडियो को डिलीट करने के लिए लड़की की मां से भी सौदा किया। वीडियो के इस मामले को लेकर परिवार इतने सदमे में आ गया कि रुपए भी दिए, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करा सके। बाद में थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस समाज विशेष के तीन युवकों को तलाश कर रही है।