Ajmer Crime-82 साल की वृद्धा के घर में घुसकर उतरवाए गहने

अजमेर(Ajmer News). अकेली रहने वाली 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में दिनदहाड़े दाखिल होकर धमका कर गहने और नकदी चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पीडि़ता द्वारा रिश्तेदार को सूचना देने के बाद क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोर की तलाश में जुटी है।
वैशालीनगर सागर विहार कॉलोनी एच-16 निवासी राजेन्द्र दुबे ने शिकायत दी कि उसकी मौसी सुमन तिवारी(82) आशागंज में रहती है। गत 6 सितम्बर सुबह 8 बजे उसे मौसी के यहां 5 सितम्बर को दिनदहाड़े चोरी होने का कॉल आया। मौसी के घर पहुंचने पर उन्होंने 5 सितम्बर दोपहर 2-3 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में दाखिल होकर डरा-धमका कर जेवरात एवं नकदी छीनकर ले जाना बताया।
राजेन्द्र दुबे ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी मौसी अकेली रहती है जिसकी चोर को पहले से जानकारी थी। शातिर चोर दोपहर 2 बजे मौका ताड़कर वारदात अंजाम देकर निकल गया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज से चोर की तलाश में जुटी है। पुलिस की एफएसएल व एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए।