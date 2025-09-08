Ajmer Crime-82 साल की वृद्धा के घर में घुसकर उतरवाए गहने

वैशालीनगर सागर विहार कॉलोनी एच-16 निवासी राजेन्द्र दुबे ने शिकायत दी कि उसकी मौसी सुमन तिवारी(82) आशागंज में रहती है। गत 6 सितम्बर सुबह 8 बजे उसे मौसी के यहां 5 सितम्बर को दिनदहाड़े चोरी होने का कॉल आया। मौसी के घर पहुंचने पर उन्होंने 5 सितम्बर दोपहर 2-3 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में दाखिल होकर डरा-धमका कर जेवरात एवं नकदी छीनकर ले जाना बताया।