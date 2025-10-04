Rajasthan Crime-सस्ता सोना देने के नाम पर ब्यावर की महिला को अजमेर बुलाकर 3 लाख की ठगी

पुलिस के अनुसार ब्यावर छावनी फाटक निवासी चन्द्रकांता जांगिड(55) पत्नी राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट दी कि दो युवक व एक महिला गत 20 सितम्बर को ब्यावर में उसको मिले। वह उनकी दुकान पर आए और उसको सोना बेचने के लिए कहा। दूसरे दिन दो व्यक्ति व एक महिला फिर आई। उन्होंने उसे सोने की माला दिखाई। उन्होंने सोने की माला का एक मोती तोडकर उसको दे दिया। जिसे उसने चैक करवाया तो असली सोना था। इसके दो तीन दिन बाद एक व्यक्ति वापस आया। उसने उसको चांदी का सिक्का दिया। उस वक्त उसका बेटा पुष्पेन्द्र भी मौजूद था। उन्होंने चांदी का सिक्का और सोने का मोती चैक करवाया तो दोनों असली थे। फिर युवक ने उनसे कहा कि वह उन्हें सवा किलो सोना देंगे। जिसको बेचकर उन्हें पैसे दे देंवे। इसके बाद वह लगातार कॉल करके उनसे सम्पर्क में थे।