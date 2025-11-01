Ajmer: महिलाओं के कपड़े पहन भागने की फिराक में था आरोपी, जयपुर में दूसरी मंजिल से कूदा; पुलिस ने दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
अजमेर। गत दिनों अजमेर जिले के खंडाच गांव में रात के समय ठेका बंद हो जाने के बाद सेल्समैन द्वारा शराब नहीं देने की बात को लेकर सेल्समैन के घर में घुसकर हमला करने का मुख्य आरोपी खुशीराम फौजी जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में फरारी काट रहा था। पुलिस पहुंची तो उसने महिलाओं के कपड़े पहन लिए।
पुलिस कमरे में घुसी खुशीराम फौजी ने दौड़ लगा दी और दूसरी मंजिल से कूद गया, इससे उसके पैर में चोट लगी। पुलिस की दूसरी टीम ने उसे दबोच लिया। बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने गुरुवार मध्यरात्रि गिरफ्तार कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया। वहां से एक दिन के रिमांड पर सौंप दिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी एवं हार्डकोर अपराधी खुशीराम जाट को भांकरोटा की एक रेजिडेंसी में दबिश देकर पकड़ा। आरोपी के साथ तीन अन्य व्यक्तियों को डिटेन किया गया।
पुलिस ने खुशीराम को दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया, जबकि गांव हिरनोदा निवासी कमलेश जाखड़ (24), सीतारामपुरा निवासी बंशीलाल गुर्जर (29) को भी पकड़ा। बंशीलाल पुलिस थाना नरेना का हिस्ट्रीशीटर है। इसी तरह ग्राम मरवा निवासी तेजपाल गुर्जर (24) को भी डिटेन किया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग