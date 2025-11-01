Ajmer: महिलाओं के कपड़े पहन भागने की फिराक में था आरोपी, जयपुर में दूसरी मंजिल से कूदा; पुलिस ने दबोचा

अजमेर। गत दिनों अजमेर जिले के खंडाच गांव में रात के समय ठेका बंद हो जाने के बाद सेल्समैन द्वारा शराब नहीं देने की बात को लेकर सेल्समैन के घर में घुसकर हमला करने का मुख्य आरोपी खुशीराम फौजी जयपुर के भांकरोटा क्षेत्र में फरारी काट रहा था। पुलिस पहुंची तो उसने महिलाओं के कपड़े पहन लिए।