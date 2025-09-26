महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का आरोपी सूरत से गिरफ्तार

पुलिस निरीक्षक के.आई. मोदी के अनुसार सूरत क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के मा्मले में सूरत जहांगीरपुरा के साईंपूजन अपार्टमेंट निवासी हितेष दोढियावाला (45) को गिरफ्तार किया। हितेष ने इंस्टाग्राम के जरिए साइबर ठग रॉकी व उसके साथियों के साथ मिलकर ठगी की वारदातें अंजाम दी। उसने 3 प्रतिशत कमीशन के बदले नया बैंक खाता खोलकर उसका किट अहमदाबाद में रॉकी को भेजा था। इस खाते के जरिए अजमेर, पश्चिम बंगाल के बरासात, महाराष्ट्र के वसई, तेलंगाना के हैदराबाद और केरल में सात लोगों से ठगी की गई। 2 सितंबर को एक ही दिन में हितेष के खाते में 48.78 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें से 62,900 रुपए कमीशन के रूप में उसके दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए। देशभर में दर्ज शिकायतों के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच ने हितेष को गिरफ्तार कर गुरूवार को अजमेर साइबर क्राइम पुलिस को सौंप दिया।