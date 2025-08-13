संजू सैनी हत्याकांड: पत्नी की हत्या के आरोपी से कोर्ट परिसर में मारपीट, थप्पड़ जड़े

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी संजू को दो साथियों को साथ मिलकर मौत के घाट उतारने के मुख्य आरोपी पति रोहित सैनी से अदालत में पेशी के दौरान कुछ गुस्साए वकीलों ने मारपीट की । पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में आरोपी रोहित के थप्पड़ जड़े। यह देख पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और समझाइश कर मारपीट करने से रोका। इसके बाद पुलिस सुरक्षा घेरा बना कर आरोपी रोहित और उसके साथी को तेजी से बाहर ले गई और पुलिस वाहन में बैठा कर किशनगढ़ थाने के लिए रवाना किया।