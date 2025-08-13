संजू सैनी हत्याकांड: पत्नी की हत्या के आरोपी से कोर्ट परिसर में मारपीट, थप्पड़ जड़े

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी संजू को दो साथियों को साथ मिलकर मौत के घाट उतारने के मुख्य आरोपी पति रोहित सैनी से अदालत में पेशी के दौरान कुछ गुस्साए वकीलों ने मारपीट की । पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में आरोपी रोहित के थप्पड़ जड़े। यह देख पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और समझाइश कर मारपीट करने से रोका। इसके बाद पुलिस सुरक्षा घेरा बना कर आरोपी रोहित और उसके साथी को तेजी से बाहर ले गई और पुलिस वाहन में बैठा कर किशनगढ़ थाने के लिए रवाना किया।
किशनगढ़ थाना पुलिस आरोपी रोहित सैनी एवं उसके सहयोगी आरोपी रवि मेघवाल को लेकर मंगलवार शाम करीब 4 बजे कोर्ट पहुंची। पुलिस ने आरोपी रोहित सैनी व रवि मेघवाल को कोर्ट में पेश किया। जहां से दो दिन के रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए गए। इस पर पुलिस टीम आरोपी रोहित व रवि को लेकर कोर्ट कक्ष से बाहर आई।
इसी दौरान कुछ वकील आरोपी रोहित को देख उद्वेलित हो गए और उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान एक वकील ने उसके थप्पड़ भी जड़े। पुलिस बीच बचाव कर तेजी से बाहर की तरफ ले गई। इस बीच एक बार फिर एक दो अन्य वकीलों ने भी आरोपी रोहित के थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है कि इन वकीलों में से एक मृतका संजू के गांव से है।
दो दिन की रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियार या अन्य धारदार वस्तुओं समेत चीजों की बरामदगी करनी है। रिमांड अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपियों को गुरुवार को पुन: न्यायालय में पेश किया जाएगा।