दंपती से लूटपाट, गला रेतकर महिला की हत्या, भाई के राखी बांधने पति के संग पीहर आई थी, लौटते समय हुई वारदात

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को भाई को राखी बांधकर रविवार को पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला और उसके पति के साथ रास्ते में दिनदहाड़े मारपीट और लूटपाट की गई। घायल होने पर धारदार हथियार से महिला का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके गहने ले गए। वारदात के बाद मोटरसाइकिलों पर भाग गए।
राहगीरों ने उन्हें लहूलुहान हालत में राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवक को भर्ती कर लिया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक आश्रित को उचित मुआवजे की मांग को लेकर माली समाज के लोग जिला चिकित्सालय परिसर में धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा चिकित्सालय पहुंची। उन्होंने वारदात स्थल पहुंच मौका मुआयना भी किया।
उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता भाई के राखी बांधने आई हुई थी, जबकि चार साल की बेटी हेनल दादा-दादी के साथ बाहर गई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद संजू पति रोहित के साथ रविवार सुबह मोटरसाइकिल से उदयपुरकलां के लिए रवाना हुई। वे पीताम्बर की गाल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ आए। इसी दौरान सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो जने पीछे से आए और आगे जाकर रुक गए। इनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और रोहित पर वारकर दिया।
रोहित ने चाकू के वार को हाथ से रोक लिया, लेकिन दूसरे युवक ने डंडे से उसके पैरों पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। इससे रोहित जमीन पर गिर पड़ा। दोनों युवकों ने डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
रोहित ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मोटरसाइकिल पर 3-4 जने और आ गए और संजू के साथ मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने धारदार हथियार से संजू का गला रेत दिया। इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद लुटेरों ने उसके गले से सोने की कंठी और चेन तोड़ ली और दोनों कान काटकर सोने की झुमरियां भी तोड़ ली। वारदात के बाद लुटेरे मोटरसाइकिलों पर भाग गए।