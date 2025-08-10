10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

दंपती से लूटपाट, गला रेतकर महिला की हत्या, भाई के राखी बांधने पति के संग पीहर आई थी, लौटते समय हुई वारदात

रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को भाई को राखी बांधकर रविवार को पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला और उसके पति के साथ रास्ते में दिनदहाड़े मारपीट और लूटपाट की गई।

अजमेर

kamlesh sharma

Aug 10, 2025

फोटो पत्रिका

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को भाई को राखी बांधकर रविवार को पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला और उसके पति के साथ रास्ते में दिनदहाड़े मारपीट और लूटपाट की गई। घायल होने पर धारदार हथियार से महिला का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके गहने ले गए। वारदात के बाद मोटरसाइकिलों पर भाग गए।

राहगीरों ने उन्हें लहूलुहान हालत में राजकीय यज्ञनारायण जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवक को भर्ती कर लिया गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक आश्रित को उचित मुआवजे की मांग को लेकर माली समाज के लोग जिला चिकित्सालय परिसर में धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा चिकित्सालय पहुंची। उन्होंने वारदात स्थल पहुंच मौका मुआयना भी किया।

उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता भाई के राखी बांधने आई हुई थी, जबकि चार साल की बेटी हेनल दादा-दादी के साथ बाहर गई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद संजू पति रोहित के साथ रविवार सुबह मोटरसाइकिल से उदयपुरकलां के लिए रवाना हुई। वे पीताम्बर की गाल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ आए। इसी दौरान सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो जने पीछे से आए और आगे जाकर रुक गए। इनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और रोहित पर वारकर दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : जीप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत, राखी बांधकर घर आ रहा था परिवार
डूंगरपुर
Road Accident in Dungarpur

रोहित ने चाकू के वार को हाथ से रोक लिया, लेकिन दूसरे युवक ने डंडे से उसके पैरों पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। इससे रोहित जमीन पर गिर पड़ा। दोनों युवकों ने डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

रोहित ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मोटरसाइकिल पर 3-4 जने और आ गए और संजू के साथ मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने धारदार हथियार से संजू का गला रेत दिया। इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद लुटेरों ने उसके गले से सोने की कंठी और चेन तोड़ ली और दोनों कान काटकर सोने की झुमरियां भी तोड़ ली। वारदात के बाद लुटेरे मोटरसाइकिलों पर भाग गए।

ये भी पढ़ें

हृदय विदारक हादसा : ट्रेन की चपेट में आई मां-बेटी, दर्दनाक मौत, स्कूल से लौट रही थी घर
जयपुर
hit by a train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / दंपती से लूटपाट, गला रेतकर महिला की हत्या, भाई के राखी बांधने पति के संग पीहर आई थी, लौटते समय हुई वारदात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.