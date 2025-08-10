दंपती से लूटपाट, गला रेतकर महिला की हत्या, भाई के राखी बांधने पति के संग पीहर आई थी, लौटते समय हुई वारदात

उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता भाई के राखी बांधने आई हुई थी, जबकि चार साल की बेटी हेनल दादा-दादी के साथ बाहर गई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद संजू पति रोहित के साथ रविवार सुबह मोटरसाइकिल से उदयपुरकलां के लिए रवाना हुई। वे पीताम्बर की गाल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ आए। इसी दौरान सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो जने पीछे से आए और आगे जाकर रुक गए। इनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और रोहित पर वारकर दिया।