Rajasthan Police-पदोन्नति के बाद खाली हुए पांच थानों में लगाए ‘थानेदार’

अजमेर(Ajmer News). रिजर्व पुलिस लाइन में लम्बे समय से पदस्थापन का इंतजार कर रहे अजमेर जिले के 8 पुलिस निरीक्षकों को मंगलवार दोपहर पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने फील्ड पोस्टिंग दे दी। हालांकि इसमें तीन को पुलिस लाइन संचित निरीक्षक, पुलिस नियंत्रण कक्ष और अभय कमांड सेंटर में तैनाती मिली है। बाकी पांच को थाने की कमान सौंपी गई है जबकि शहर कोतवाल के पद पर 8 माह बाद निरीक्षक धर्मवीरसिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया।
पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार दोपहर अजमेर रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात 8 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए। इसमें पुलिस निरीक्षक अनिल देव कल्ला को नसीराबाद सिटी थाना, कल्पना राठौड़ को प्रभारी मानव तस्करी शाखा, नरपतराम बाना को गेगल थानाप्रभारी, दिनेश चौधरी को मांगलियावास थानाप्रभारी व निरीक्षक दयाराम चौधरी को बांदरसिंदरी की कमान सौंपी है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक पुरखाराम चौधरी संचित निरीक्षक(आरआई) की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं निरीक्षक राकेश यादव को पुलिस कन्ट्रोल रूम और निरीक्षक हरीश चौधरी को अभय कमांड सेंटर में तैनात किया है।
तबादला सूची से निकलने के साथ ही अजमेर जिले के चार थाने और मानव तस्करी विरोधी शाखा प्रभारी के सितारे बदल गए। अब तक यहां उप निरीक्षक ‘टू स्टार’ स्तर के अधिकारी तैनात थे लेकिन पुलिस कप्तान ने यहां अब निरीक्षक लगाए है। गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा व पुलिस महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने गतदिनों पुलिस थानों, कार्यालय और शाखाओं में प्रभारी पद पर निरीक्षक लगाने के भी आदेश दिए थे।
पुलिस मुख्यालय की ओर से आयोजित विभागीय पदोन्नति परीक्षा में करीब 600 से ज्यादा पुलिस उपनिरीक्षक पदोन्नत होंगे। पदोन्नति के बाद प्रशिक्षण, फिर रेंज, जिले और पुलिस थानों के आवंटन में करीब तीन माह का समय लगेगा। हालांकि पदोन्नति की दौड़ में शामिल उप निरीक्षकों की थाने से वापसी के आदेश नहीं हुए हैं। ऐसे में आगामी दिनों में थानाप्रभारी के साथ में द्वितीय अधिकारी के पद पर बड़ा फेरबदल होना निश्चित है।
इधर, कोतवाली थानाप्रभारी के पद पर निरीक्षक धर्मवीरसिंह ने मंगलवार शाम पदभार सम्भाल लिया। सिंह पहले दो मर्तबा 2017 व 2019 में कोतवाली थाने में रह चुके हैं। करीब 8 माह पहले उनका तबादला कोतवाली थाने में किया था लेकिन उन्होंने पदभार नहीं संभाला। एसपी ने व्यवस्थार्थ निरीक्षक दिनेश चौधरी, फिर उप निरीक्षक सुनील बेड़ा, फिर गतदिनों निरीक्षक दयाराम चौधरी को कार्यवाहक लगाया था। निरीक्षक दयाराम चौधरी के बांदरसिन्दरी थाने में तबादले के बाद फिर खाली हुई कोतवाली थाने की कुर्सी पर निरीक्षक धर्मवीर सिंह को एसपी ने पुराने आदेश की पालना के मौखिक आदेश दिए। देर शाम उन्होंने कोतवाली थानाप्रभारी के पदभार संभाल लिया।
अजमेर जिले में अब भी 10 थाने ऐसे है जहां अब भी ‘टू स्टार’ यानी उप निरीक्षक स्तर के थानाधिकारी की तैनाती है। इसमें अजमेर शहर के क्लॉक टावर के अलावा अंराई, भिनाय, बोराड़ा, रूपनगढ़, सरवाड़, सावर, केकड़ी सदर व श्रीनगर थाना शामिल है।