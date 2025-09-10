Rajasthan Police-पदोन्नति के बाद खाली हुए पांच थानों में लगाए ‘थानेदार’

इधर, कोतवाली थानाप्रभारी के पद पर निरीक्षक धर्मवीरसिंह ने मंगलवार शाम पदभार सम्भाल लिया। सिंह पहले दो मर्तबा 2017 व 2019 में कोतवाली थाने में रह चुके हैं। करीब 8 माह पहले उनका तबादला कोतवाली थाने में किया था लेकिन उन्होंने पदभार नहीं संभाला। एसपी ने व्यवस्थार्थ निरीक्षक दिनेश चौधरी, फिर उप निरीक्षक सुनील बेड़ा, फिर गतदिनों निरीक्षक दयाराम चौधरी को कार्यवाहक लगाया था। निरीक्षक दयाराम चौधरी के बांदरसिन्दरी थाने में तबादले के बाद फिर खाली हुई कोतवाली थाने की कुर्सी पर निरीक्षक धर्मवीर सिंह को एसपी ने पुराने आदेश की पालना के मौखिक आदेश दिए। देर शाम उन्होंने कोतवाली थानाप्रभारी के पदभार संभाल लिया।