Ajmer Bus Accident: ब्यावर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलटी, 30 से ज्यादा यात्री घायल, ड्राइवर-कंडक्टर मौके से फरार

Ajmer Bus Accident: अजमेर। ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोल चौराहे के पास हरिद्वार से लौट रही एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में मोड़ काटते समय पलट गई। हादसे में बस का एक टायर भी फट गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस दुर्घटना में 30 से अधिक यात्री घायल हुए, जिनमें से 18 को ब्यावर अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आस-पास से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों ने तुरंत गाड़ियां रोककर बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकाला और अपने निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही साकेत नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में चल रही थी। अहमदाबाद जा रहे शुभम जोशी ने बताया कि मोड़ पर आते समय बस की स्पीड काफी ज्यादा थी, और अचानक पलटने से यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान टायर फट गया। कई यात्रियों ने ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए टोका भी था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए।
इस हादसे में 13 वर्षीय दुर्गाराम (बड़ली, जोधपुर) और 47 वर्षीय पुष्पा कंवर (सोजत) का हाथ कट गया है। अन्य घायलों में पूनाराम (बालेसर), रीतू और धापू देवी (बड़ली, जोधपुर), चंदनी बाई चौपड़ा (सोजत), मांगीदेवी और भंवर देवासी (पाली), अनन्दाराम, मोडाराम (बालोतरा), चन्द्राराम (डोरयावास), पायल और प्रदीप (देवलियाकला), प्रहलाद, और राहुल (पीपाड़ सिटी) शामिल हैं। स्थानीय लोग हादसे के लिए बस चालक की लापरवाही और ओवरस्पीड को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।