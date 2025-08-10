Ajmer Bus Accident: ब्यावर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलटी, 30 से ज्यादा यात्री घायल, ड्राइवर-कंडक्टर मौके से फरार

Ajmer Bus Accident: अजमेर। ब्यावर-जोधपुर हाईवे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोल चौराहे के पास हरिद्वार से लौट रही एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार में मोड़ काटते समय पलट गई। हादसे में बस का एक टायर भी फट गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस दुर्घटना में 30 से अधिक यात्री घायल हुए, जिनमें से 18 को ब्यावर अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।