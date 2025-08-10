10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan: नाबालिग लड़की से बलात्कार, गर्भवती हुई तो जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, निकाह की फोटो खींचना चाहता था आरोपी

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ओबीसी समाज की बताई जा रही है। जिसके साथ अरमान निकाह करके फोटो खींचना चाह रहा था।

बांसवाड़ा

Kamal Mishra

Aug 10, 2025

minor Girl Rape
प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी क्षेत्र में नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर देह शोषण करने और उसे गर्भवती करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। वह कितने माह से गर्भवती है, यह सोनोग्राफी कराने पर ही स्पष्ट होगा। आरोपी नशे का आदी है। पीड़िता अभी नाबालिग है, ऐसे में पांच-छह सप्ताह के गर्भ की पुष्टि पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

‘गहलोत के PSO की गिरफ्तारी के बाद हो गई पुष्टि’, मंत्री किरोड़ी लाल बोले- ‘पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में हुए पेपर लीक’
जयपुर
rajasthan politics

साल 2022 में अरमान के चक्कर में फंसी नाबालिग

पीड़िता ने एफआइआर में बताया कि आरोपी अरमान पुत्र रज्जाक 8 अगस्त को उसे जबरन अपने साथ घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां ने जबरन धर्म परिवर्तन करने को विवश किया। पीड़िता के अनुसार 2022 में वह अरमान के चक्कर में फंसी। उसने यौन शोषण किया तो शिकायत थाने पर की। तब केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

नशा देकर दोबारा किया बलात्कार

जेल में रहने के दौरान उसने अपनी मां से शादी कराने का झांसा दिलाया। फिर नहीं मानने पर धमकाकर बयान बदलवाए। इससे अरमान जेल से छूट गया। इसके बाद करीब छह माह पहले उसने नशा देने के बाद फिर यौन शोषण किया। इससे बेसुध हो गई तो फोटो खींच लिए। यौन शोषण से वह गर्भवती हो गई। उसके बाद से वह फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा।

एक बार निकाह हो जाए तो मिल जाएंगे 15 लाख

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अरमान निकाह कर उसके घर आने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इनकार पर उसने ही कहा कि एक बार निकाह हो जाए तो उनकी संस्था से 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद वह फोटो डिलीट कर देगा और उसे जहां जाना है, जाने देगा।

यह है मामला

ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी अरमान पुत्र रज्जाक 8 अगस्त को उसे जबरन अपने साथ घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां आयशा ने जबरन इस्लाम कबूल करने को विवश किया। आयशा किसी स्कूल की संस्था प्रधान बताई गई। आरोप है कि उसके मुंह में बीफ ठूंस दिया गया और निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाने लगे। तब घबराकर वह मौके से भागी।

ये भी पढ़ें

Earthquake: राजस्थान में भूकंप के झटके, माउंट आबू-आबूरोड में धरती धूजी, दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले
सिरोही
Earthquake in Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

rape

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 07:18 am

Published on:

10 Aug 2025 07:06 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan: नाबालिग लड़की से बलात्कार, गर्भवती हुई तो जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, निकाह की फोटो खींचना चाहता था आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.