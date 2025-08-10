Rajasthan: नाबालिग लड़की से बलात्कार, गर्भवती हुई तो जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, निकाह की फोटो खींचना चाहता था आरोपी

बांसवाड़ा। जिले के गढ़ी क्षेत्र में नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर देह शोषण करने और उसे गर्भवती करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।
थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। वह कितने माह से गर्भवती है, यह सोनोग्राफी कराने पर ही स्पष्ट होगा। आरोपी नशे का आदी है। पीड़िता अभी नाबालिग है, ऐसे में पांच-छह सप्ताह के गर्भ की पुष्टि पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
पीड़िता ने एफआइआर में बताया कि आरोपी अरमान पुत्र रज्जाक 8 अगस्त को उसे जबरन अपने साथ घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां ने जबरन धर्म परिवर्तन करने को विवश किया। पीड़िता के अनुसार 2022 में वह अरमान के चक्कर में फंसी। उसने यौन शोषण किया तो शिकायत थाने पर की। तब केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
जेल में रहने के दौरान उसने अपनी मां से शादी कराने का झांसा दिलाया। फिर नहीं मानने पर धमकाकर बयान बदलवाए। इससे अरमान जेल से छूट गया। इसके बाद करीब छह माह पहले उसने नशा देने के बाद फिर यौन शोषण किया। इससे बेसुध हो गई तो फोटो खींच लिए। यौन शोषण से वह गर्भवती हो गई। उसके बाद से वह फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अरमान निकाह कर उसके घर आने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इनकार पर उसने ही कहा कि एक बार निकाह हो जाए तो उनकी संस्था से 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद वह फोटो डिलीट कर देगा और उसे जहां जाना है, जाने देगा।
ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी अरमान पुत्र रज्जाक 8 अगस्त को उसे जबरन अपने साथ घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां आयशा ने जबरन इस्लाम कबूल करने को विवश किया। आयशा किसी स्कूल की संस्था प्रधान बताई गई। आरोप है कि उसके मुंह में बीफ ठूंस दिया गया और निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाने लगे। तब घबराकर वह मौके से भागी।