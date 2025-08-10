Rajasthan: नाबालिग लड़की से बलात्कार, गर्भवती हुई तो जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, निकाह की फोटो खींचना चाहता था आरोपी

ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी अरमान पुत्र रज्जाक 8 अगस्त को उसे जबरन अपने साथ घर ले गया, जहां उसने और उसकी मां आयशा ने जबरन इस्लाम कबूल करने को विवश किया। आयशा किसी स्कूल की संस्था प्रधान बताई गई। आरोप है कि उसके मुंह में बीफ ठूंस दिया गया और निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाने लगे। तब घबराकर वह मौके से भागी।