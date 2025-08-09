9 अगस्त 2025,

शनिवार

सिरोही

Earthquake: राजस्थान में भूकंप के झटके, माउंट आबू-आबूरोड में धरती धूजी, दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले

Earthquake: कंपन होते ही लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। होटलों में खाना खा रहे लोग भी बाहर सड़कों पर आ गए। टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए।

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार देर शाम करीब 9 बजकर 03 मिनट पर भूकम्प का जोरदार झटका आया। भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील माउंट आबू की पहाड़ियों के चटकने की जोरदार आवाज आने के साथ धरती में कंपन हुआ।

घरों से बाहर निकले लोग

कंपन होते ही लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। होटलों में खाना खा रहे लोग भी बाहर सड़कों पर आ गए। टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए। रसोई में रखे बर्तन भी गिर गए। भूकंप के शांत होने के बाद लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों के अंदर वापस लौटे। फिलहाल जानमाल का नुकसान होने के समाचार नहीं है। गुरुशिखर, अचलगढ़, सालगांव, ओरिया आदि ग्रामीण क्षेत्रों, आबूरोड और सिरोही के तंवर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए।

गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार सुबह भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी। इसका केंद्र प्रतापगढ़ में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया था। भूकंप सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर आया था, जिससे कुछ सेकंड के लिए धरती में कंपन महसूस किया गया था।

Published on:

09 Aug 2025 09:47 pm

Earthquake: राजस्थान में भूकंप के झटके, माउंट आबू-आबूरोड में धरती धूजी, दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले

