Earthquake: राजस्थान में भूकंप के झटके, माउंट आबू-आबूरोड में धरती धूजी, दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकले

कंपन होते ही लोग घरों से बाहर की ओर दौड़े। होटलों में खाना खा रहे लोग भी बाहर सड़कों पर आ गए। टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए। रसोई में रखे बर्तन भी गिर गए। भूकंप के शांत होने के बाद लोग अपने घरों, प्रतिष्ठानों के अंदर वापस लौटे। फिलहाल जानमाल का नुकसान होने के समाचार नहीं है। गुरुशिखर, अचलगढ़, सालगांव, ओरिया आदि ग्रामीण क्षेत्रों, आबूरोड और सिरोही के तंवर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए।