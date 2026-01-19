19 जनवरी 2026,

सोमवार

अजमेर

अजमेर में ट्रक में क्रूरता से भरे थे 23 गोवंश, दम घुटने से 6 की मौत, चालक हुआ फरार

बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के गोवंश तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। हरमाड़ा की ओर से जयपुर जा रहे एक ट्रक में 23 गोवंश को अमानवीय ढंग से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jan 19, 2026

अजमेर। बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के गोवंश तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। हरमाड़ा की ओर से जयपुर जा रहे एक ट्रक में 23 गोवंश को अमानवीय ढंग से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। अत्यधिक भीड़ और वेंटिलेशन के अभाव में दम घुटने से छह गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई।

रात करीब तीन बजे सूचना मिली कि एक ट्रक में गोवंश को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही गोसेवक हाईवे की ओर रवाना हुए और संदिग्ध ट्रक का पीछा किया। पाटन हाईवे पर चालक ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर अंधेरे में फरार हो गया।

ट्रक रुकते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तलाशी लेने पर ट्रक में 23 गोवंश क्रूरता से भरे मिले, जिनमें से छह की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। शेष 17 गोवंश को ग्रामीणों की मदद से माधव गौशाला, बांदरसिंदरी पहुंचाया गया।

पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ट्रक चालक, वाहन मालिक और गोवंश सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस रूट पर पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

Published on:

19 Jan 2026 06:32 pm

अजमेर में ट्रक में क्रूरता से भरे थे 23 गोवंश, दम घुटने से 6 की मौत, चालक हुआ फरार

