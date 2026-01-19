अजमेर में ट्रक में क्रूरता से भरे थे 23 गोवंश, दम घुटने से 6 की मौत, चालक हुआ फरार

पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ट्रक चालक, वाहन मालिक और गोवंश सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस रूट पर पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।