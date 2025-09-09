Ajmer Crime-मुफ्त शिक्षा, आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास

पुलिस के अनुसार वरुण सागर रोड निवासी दलित युवक ने बताया कि वह कुछ दिन तक शराब का सेवन नहीं कर हर रविवार को पादरी कुन्दन नगर निवासी सुनील से मिलने गया। पादरी ने उसकी पत्नी को कहा कि यीशु का आशीष तुम लोगों को मिल रहा है लेकिन अभी भी कुछ बाधा है। तुम्हारे घर आकर देखना पड़ेगा। पादरी सुनील ने उसके घर आकर देवी-देवताओं की फोटो नहीं हटाने तक यीशु का आशीष मिलना मुश्किल होने, मूर्ति पूजा को गलत बताकर पूजा-अगरबत्ती बंद करने व यीशु के आशीष से शराब बंद होने की बात कही।