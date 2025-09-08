Rajasthan Crime-इलाज व प्रलोभन देकर धर्मांतरण का दबाव, देवताओं पर टिप्पणी

अजमेर(Ajmer News). आदर्शनगर क्षेत्र में इलाज कराने और आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मान्तरण के लिए उकसाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने कथित पादरी पर हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीडि़त की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
पुलिस के अनुसार आदर्शनगर गणेशनगर अंध विद्यालय के पीछे रहने वाले एक युवक ने रिपोर्ट दी कि करीब 7 साल पहले उसकी भतीजी की तबीयत खराब होने पर उसके भाई को पुत्री पर ‘ऊपर की हवा’ होना बताकर कुन्दन नगर में सुनील पादरी द्वारा करना बताया था। वह भाई के साथ सुनील पादरी के पास भतीजी को लेकर गए तो सुनील ने स्वयं को धर्म के आराध्य द्वारा शक्ति देना बताकर उसकी भतीजी के लिए प्रार्थना करने व दवा चालू रखना बताकर प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा में आने के कहा। कुछ दिन में भतीजी की तबीयत सुधरी तो सुनील पादरी ने ठीक करने का दावा करते हुए उनके 33 करोड़ देवी-देवता कोई काम नहीं आने की बात कहते हुए अनर्गल टिप्पणी की।
इसके बाद सुनील ने परिवार सहित बपतिस्मा लेकर ईसाई बनने का दबाव बनाया। दोनों भाइयों ने मना किया तो उसकी भाभी को बेटे की शादी व नौकरी का प्रलोभन दिया। जिस पर भाई के परिवार ने बपतिस्मा ले लिया।पीडि़त ने बताया कि उसके बाद से भाई के परिवार ने सम्पर्क तोड़ते हुए बातचीत तक बंद कर दी। सुनील पादरी ने भतीजे को बपतिस्मा देकर उसका नाम बदल कर विवाह भी ईसाई बनी लड़की से कराने के बाद उसे पादरी बनाकर हिमाचल भेज दिया। सुनील ने उसे भी ईसाई बनने पर अमीर बनने का प्रलोभन दिया। सुनील के कहने पर उसके भाई के परिवार ने स्वयं को ईसाई बताकर उसे भाई मानने से इनकार कर दिया।
पीडि़त ने बताया कि सुनील सैकड़ों लोगों को निशाना बना चुका है। आरोपी अब पड़ोसी के परिवार को प्रार्थना के नाम पर ईसाई बनाने के प्रयास में जुटा है। सुनील धर्मांतरण के साथ ही देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर उन्माद फैलाने का अपराध कर रहा है। अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों को इलाज और आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाता है।