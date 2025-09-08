Rajasthan Crime-इलाज व प्रलोभन देकर धर्मांतरण का दबाव, देवताओं पर टिप्पणी

पुलिस के अनुसार आदर्शनगर गणेशनगर अंध विद्यालय के पीछे रहने वाले एक युवक ने रिपोर्ट दी कि करीब 7 साल पहले उसकी भतीजी की तबीयत खराब होने पर उसके भाई को पुत्री पर ‘ऊपर की हवा’ होना बताकर कुन्दन नगर में सुनील पादरी द्वारा करना बताया था। वह भाई के साथ सुनील पादरी के पास भतीजी को लेकर गए तो सुनील ने स्वयं को धर्म के आराध्य द्वारा शक्ति देना बताकर उसकी भतीजी के लिए प्रार्थना करने व दवा चालू रखना बताकर प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा में आने के कहा। कुछ दिन में भतीजी की तबीयत सुधरी तो सुनील पादरी ने ठीक करने का दावा करते हुए उनके 33 करोड़ देवी-देवता कोई काम नहीं आने की बात कहते हुए अनर्गल टिप्पणी की।