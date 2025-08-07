महिला रेजीडेंट डॉक्टर ने संदिग्ध हालात में गटका विषाक्त

इधर, सूचना मिलने पर कोतवाली थाना व सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंच गई। हालांकि रेजीडेंट डॉक्टर बयान देने की स्थिति में नहीं थी। सहायक उप निरीक्षक भीमसिंह ने बताया कि महिला डॉक्टर बयान देने की स्थिति में नहीं है। महिला चिकित्सक के परिजन को सूचित किया गया है। परिजन के आने के बाद ही विषाक्त सेवन के कारणों का खुलासा हो सकेगा।