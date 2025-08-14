AjmerCrime-पुलिसकर्मियों से धोखाधड़ी करने वाले सिपाही का छोटा भाई गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार परिवादी मदनगंज किशनगढ़ सुभाष कॉलोनी पुराना बस स्टैण्ड रामंदिर के पीछे रहने वाले सिपाही दीपक वैष्णव(28) ने न्यायालय इस्तगासा मुकदमा दर्ज करवाया किका आरोपी पवन मीणा व व कुलदीप मीणा ने राजमार्ग पर बेशकीमती जमीने परिचित और रिश्तेदारों की है। शिक्षा विभाग में शिक्षक उसके बड़े भाई कुलदीप मीणा को जमीन के मास्टर प्लान की जानकारी है। जहां बाइपास निकलकर हाइवे से लिंक किया जाना है। पवन ने उसको झांसा दिया कि वह उसको करीब 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर दिलवा दे तो वह बड़े भाई कुलदीप मीणा के जरिए राजमार्ग पर और मास्टर प्लान में बनाए जा रहे बायपास की जमीनें कोडियो के दाम में खरीदकर दोगुनी से तीन गुनी कमाई करवा सकता है। उसके पास इतना बड़ा फंड नहीं है। उसने कहा कि उसने 50 लाख रूपए की व्यवस्था की है जबकि 25-25 लाख रुपए उसने और उसके भाई कुलदीप मीणा के है। इस तरह से एक करोड़ की व्यवस्था हो गई है। अब वह उसे एक करोड़ रूपए की व्यवस्था करवा दे। आरोपी के विश्वास,भरोसे पर अपनी जमापूंजी व मिलने वाले पुलिसकर्मियों से करीब एक करोड़ रुपए की व्यवस्था कर आरोपी को दे दी। रकम मिलने के बाद आरोपी ने उससे सम्पर्क धीरे-धीरे कम कर दिया। पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर 9 मई को धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।