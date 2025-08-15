जंगल में छिपा बैठा था अवैध शराब फैक्ट्री का मालिक, गिरफ्तार

अजमेर. आबकारी विभाग की टीम ने श्रीनगर के निकट मोड़ी गांव में अवैध तरीके से शराब की फैक्ट्री चलाने वाले तस्कर को गुरूवार दोपहर दबोच लिया। आरोपी विभागीय कार्रवाई के बाद से मोड़ी गांव के जंगल में फरारी काट रहा था।
आबकारी निरीक्षक नीलम चौधरी ने बताया कि अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक मोड़ी निवासी गुजरातीलाल जाट को गुरूवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरातीलाल 3 अगस्त से फरार था। पड़ताल में आया कि विभागीय कार्रवाई के बाद से वह मोड़ी गांव के जंगल में छिपा हुआ था।
पुलिस उससे अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल स्प्रीट, ढक्कन, लेबल व बारदाने की उपलब्धता के संबंध में पड़ताल में जुटी है। इसके अलावा आरोपी गुजरातीलाल फैक्ट्री में बनी अवैध शराब अजमेर में कहां-कहां सप्लाई कर रहा था? विभागीय टीम तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है।