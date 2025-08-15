जंगल में छिपा बैठा था अवैध शराब फैक्ट्री का मालिक, गिरफ्तार

आबकारी निरीक्षक नीलम चौधरी ने बताया कि अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक मोड़ी निवासी गुजरातीलाल जाट को गुरूवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरातीलाल 3 अगस्त से फरार था। पड़ताल में आया कि विभागीय कार्रवाई के बाद से वह मोड़ी गांव के जंगल में छिपा हुआ था।