लुटेरी दुल्हन : शादी के नाम पर साढ़े 4 लाख की धोखाधड़ी के तीन आरोपी गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). उदयपुर के युवक को शादी का झांसा देकर साढ़े चार लाख रुपए की नकदी व ज्वैलरी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, उसके दो दलाल को राजकीय रेलवे पुलिस ने दबोचने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने पीडि़त को शादी की रकम व ज्वैलरी लेकर अजमेर रेलवे स्टेशन बुलाया था। पुलिस तीन आरोपियों को दबोच धोखाधड़ी की रकम चार लाख रुपए बरामद कर ली।
थानाप्रभारी फूलचन्द बालोटिया ने बताया कि 30 अगस्त को उदयपुर सेन्ट्रल जेल के पीछे वार्ड संख्या 28 में रहने वाले शोभालाल माली ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाने की शिकायत दी। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड धनबाद कर्मगेरा डिगवाडीह मांझी बस्ती मदरसा के पास निवासी प्रियंका मेरी एलायस(26) पुत्री साइमन एलायस, दलाल धनबाद धनसार हल्दी पट्टी गांधी रोड निवासी मेघनाथ चार(40) पुत्र अनिल चार और स्थानीय दलाल उदयपुर घासा हाल गारियावास सविना श्रीमनगर निवासी अनिल जैन(55) को गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों आरोपी को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया। पुलिस की कार्रवाई में हैडकांस्टेबल दिलीपसिंह, लेखराज, कमलकिशोर, सिपाही भंवरविक्रमसिंह, जितेन्द्रसिंह, रणजीत, अशोक कुमार व महिला कांस्टेबल विमला शामिल है।
1-बालोटिया ने बताया कि शोभालाल माली ने शिकायत दी कि करीब 2 माह पहले मित्र छगनलाल उदयपुर के घासा निवासी अनिल जैन को उसके घर लेकर आया। अनिल जैन ने उसके बेटे की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि धनबाद की गरीब परिवार की लड़की है। यदि वह थोडी आर्थिक मदद कर देंगे तो उसके बेटे की शादी करवा देंगे। अनिल जैन ने युवती की फोटो मोबाइल पर दिखाते हुए 2 लाख रूपए विवाह स्थल कराने के नाम पर मांगे। विश्वास में अनिल जैन को रकम दे दी। अनिल जैन ने उन्हें 30 अगस्त को अजमेर रेलवे स्टेशन पर साढ़े 4 लाख रुपए व रिसेप्शन के लिए आभूषण लेकर बुलाया। उसने स्टेशन पर लड़की से मिलवाने की बात कही।
2-शोभालाल 30 अगस्त सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अनिल जैन उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला गया। उसने साढ़े 4 लाख रुपए लेकर गाडी को पार्किंग में लगाने व कुछ देर में लडकी से मिलवाने की बात कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद अनिल जैन ने शोभाराम की पत्नी देवबाला को कॉल आया। अनिल जैन ने कहा कि लड़की सारे पैसे लेकर भाग गई। उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। हालांकि उन्होंने अनिल जैन को पैसे देने का वीडियो बना लिया था। उन्होंने तुरन्त जीआरपी थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।
बालोटिया ने बताया कि प्रकरण दर्ज होने के बाद गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उदयपुर के दलाल अनिल जैन(55) को जयपुर से डिटेन किया। उससे एक लाख 30 हजार की नकदी बरामद की। उसको अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया। फिर निशानदेही पर प्रियंका मेरी अलायस व मेघनाथ चार को अजमेर से दस्तयाब किया। पुलिस ने उनसे 2 लाख 70 हजार रुपए की रकम बरामद की। तीनों आरोपियों से 4 लाख की रकम बरामद कर ली।