लुटेरी दुल्हन : शादी के नाम पर साढ़े 4 लाख की धोखाधड़ी के तीन आरोपी गिरफ्तार

1-बालोटिया ने बताया कि शोभालाल माली ने शिकायत दी कि करीब 2 माह पहले मित्र छगनलाल उदयपुर के घासा निवासी अनिल जैन को उसके घर लेकर आया। अनिल जैन ने उसके बेटे की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि धनबाद की गरीब परिवार की लड़की है। यदि वह थोडी आर्थिक मदद कर देंगे तो उसके बेटे की शादी करवा देंगे। अनिल जैन ने युवती की फोटो मोबाइल पर दिखाते हुए 2 लाख रूपए विवाह स्थल कराने के नाम पर मांगे। विश्वास में अनिल जैन को रकम दे दी। अनिल जैन ने उन्हें 30 अगस्त को अजमेर रेलवे स्टेशन पर साढ़े 4 लाख रुपए व रिसेप्शन के लिए आभूषण लेकर बुलाया। उसने स्टेशन पर लड़की से मिलवाने की बात कही।