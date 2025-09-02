Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

लुटेरी दुल्हन : शादी के नाम पर साढ़े 4 लाख की धोखाधड़ी के तीन आरोपी गिरफ्तार

कामयाबी : अजमेर जीआरपी की कार्रवाई, झारखंड धनबाद की युवती व उसका साथी गिरफ्तार, चार लाख की रकम की बरामद

अजमेर

Manish Singh

Sep 02, 2025

लुटेरी दुल्हन : शादी के नाम पर साढ़े 4 लाख की धोखाधड़ी के तीन आरोपी गिरफ्तार
शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार दलाल व युवती।

अजमेर(Ajmer News). उदयपुर के युवक को शादी का झांसा देकर साढ़े चार लाख रुपए की नकदी व ज्वैलरी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, उसके दो दलाल को राजकीय रेलवे पुलिस ने दबोचने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने पीडि़त को शादी की रकम व ज्वैलरी लेकर अजमेर रेलवे स्टेशन बुलाया था। पुलिस तीन आरोपियों को दबोच धोखाधड़ी की रकम चार लाख रुपए बरामद कर ली।

थानाप्रभारी फूलचन्द बालोटिया ने बताया कि 30 अगस्त को उदयपुर सेन्ट्रल जेल के पीछे वार्ड संख्या 28 में रहने वाले शोभालाल माली ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाने की शिकायत दी। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड धनबाद कर्मगेरा डिगवाडीह मांझी बस्ती मदरसा के पास निवासी प्रियंका मेरी एलायस(26) पुत्री साइमन एलायस, दलाल धनबाद धनसार हल्दी पट्टी गांधी रोड निवासी मेघनाथ चार(40) पुत्र अनिल चार और स्थानीय दलाल उदयपुर घासा हाल गारियावास सविना श्रीमनगर निवासी अनिल जैन(55) को गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों आरोपी को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया। पुलिस की कार्रवाई में हैडकांस्टेबल दिलीपसिंह, लेखराज, कमलकिशोर, सिपाही भंवरविक्रमसिंह, जितेन्द्रसिंह, रणजीत, अशोक कुमार व महिला कांस्टेबल विमला शामिल है।

यों बनाया ठगी का शिकार

1-बालोटिया ने बताया कि शोभालाल माली ने शिकायत दी कि करीब 2 माह पहले मित्र छगनलाल उदयपुर के घासा निवासी अनिल जैन को उसके घर लेकर आया। अनिल जैन ने उसके बेटे की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि धनबाद की गरीब परिवार की लड़की है। यदि वह थोडी आर्थिक मदद कर देंगे तो उसके बेटे की शादी करवा देंगे। अनिल जैन ने युवती की फोटो मोबाइल पर दिखाते हुए 2 लाख रूपए विवाह स्थल कराने के नाम पर मांगे। विश्वास में अनिल जैन को रकम दे दी। अनिल जैन ने उन्हें 30 अगस्त को अजमेर रेलवे स्टेशन पर साढ़े 4 लाख रुपए व रिसेप्शन के लिए आभूषण लेकर बुलाया। उसने स्टेशन पर लड़की से मिलवाने की बात कही।

2-शोभालाल 30 अगस्त सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अनिल जैन उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला गया। उसने साढ़े 4 लाख रुपए लेकर गाडी को पार्किंग में लगाने व कुछ देर में लडकी से मिलवाने की बात कहकर चला गया। थोड़ी देर बाद अनिल जैन ने शोभाराम की पत्नी देवबाला को कॉल आया। अनिल जैन ने कहा कि लड़की सारे पैसे लेकर भाग गई। उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। हालांकि उन्होंने अनिल जैन को पैसे देने का वीडियो बना लिया था। उन्होंने तुरन्त जीआरपी थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।

त्वरित कार्रवाई कर पकड़े आरोपी

बालोटिया ने बताया कि प्रकरण दर्ज होने के बाद गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उदयपुर के दलाल अनिल जैन(55) को जयपुर से डिटेन किया। उससे एक लाख 30 हजार की नकदी बरामद की। उसको अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया। फिर निशानदेही पर प्रियंका मेरी अलायस व मेघनाथ चार को अजमेर से दस्तयाब किया। पुलिस ने उनसे 2 लाख 70 हजार रुपए की रकम बरामद की। तीनों आरोपियों से 4 लाख की रकम बरामद कर ली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / लुटेरी दुल्हन : शादी के नाम पर साढ़े 4 लाख की धोखाधड़ी के तीन आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट