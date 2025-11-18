Ajmer News: राजस्थान के इस आर्मी कैंट एरिया में मकान खुद का पर मालिकाना हक भारत सरकार का, 50 हजार की आबादी पर संकट, जानें कारण

भारतीय पंजीकरण अधिनियम व संपत्ति अधिनियम के अनुसार रुपए 100 से अधिक क्रय-विक्रय का पंजीकरण होना आवश्यक है तथा व्यावसायिक व घरेलू मकान दुकान का क्रय-विक्रय नोटेरी और पावर अटॉर्नी जरिए हो रहा है। जिसमें पंजीकरण के अभाव में क्रय-विक्रय अधूरा है, और बिना पंजीकरण व नामांतरण के अभाव में एक ही संपत्ति के क्रय-विक्रय के दौरान अनेक मालिक चल रहे हैं। भूखंड का पंजीयन नहीं होने से लोगों को बैंक लोन तक भी नहीं मिल पा रहे हैं।