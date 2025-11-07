Dumper News: नो-एन्ट्री में घुस गया डम्पर, चालक फोन पर कर रहा था बात, पुलिस ​ने लिया एक्शन

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में नो-एन्ट्री में भारी वाहनों की एन्ट्री का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक व डम्पर चालक मुख्यमार्ग पर तैनात थाना पुलिस व यातायात पुलिस के जवानों को छकाते हुए धड़ल्ले से दाखिल होते हैं और शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से तेज रफ्तार गुजर जाते है। ऐसे में यहां हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है।