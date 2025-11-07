Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Dumper News: नो-एन्ट्री में घुस गया डम्पर, चालक फोन पर कर रहा था बात, पुलिस ​ने लिया एक्शन

Ajmer News: सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत अजमेर शहर में नो-एन्ट्री के दौरान भारी वाहन डम्पर, ट्रक बेलगाम दौड़ते नजर आए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Nov 07, 2025

dumphar news

Photo- Patrika

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर में नो-एन्ट्री में भारी वाहनों की एन्ट्री का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक व डम्पर चालक मुख्यमार्ग पर तैनात थाना पुलिस व यातायात पुलिस के जवानों को छकाते हुए धड़ल्ले से दाखिल होते हैं और शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से तेज रफ्तार गुजर जाते है। ऐसे में यहां हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है।

सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत शहर में नो-एन्ट्री के दौरान भारी वाहन डम्पर, ट्रक बेलगाम दौड़ते नजर आए। जहां नगरा प्रकाश रोड से रेलवे कैरिज कारखाने से कबाड़ लदे हुए वाहन बिना रोक-टोक नो-एन्ट्र्री में सड़क पर दौड़ते दिखे। वैशालीनगर इलाके में गौरव पथ पर सुबह 8 बजे तक डम्पर और ट्रेलर दौड़ते रहे।

वहीं केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर सड़क की मरम्मत कर रहे ठेकेदार का डम्पर चालक ना केवल नो-एन्ट्री में दाखिल हुआ। बल्कि वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन पर बतियाते नजर आया। यहां अम्बेडकर सर्कल पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी ने डम्पर को रोक लिया। सूचना पर इंटरसेप्टर वाहन व सहायक उप निरीक्षक ने डम्पर का चालान बनाते हुए जब्त कर दिया।

शहर में धड़ल्ले से दौड़ने वाले भारी वाहन चालकों ने मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों से बचने के लिए बायपास चुन रखा है। जहां पुष्कर-नागौर मार्ग से माकड़वाली गांव से दाखिल होने के बाद वैशालीनगर माकड़वाली चौराहा जाने के बजाए माकड़वाली रोड मानसरोवर कॉलोनी होते हुए पुष्कर रोड की तरफ निकल जाते है।

आदर्शनगर रोड पर परबतपुरा चौराहा जाने के बजाए तोषनीवाल इंडस्ट्रीज से पहले परबतपुरा रीको एरिया से आवाजाही रहती है। इसी तरह बडलिया चौराहा से गुलाबबाड़ी होते हुए भारी वाहनों का बिना रोक-टोक प्रवेश हो रहा है।

जयपुर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए जेल तिराहा से पुलिस लाइन बायपास मार्ग की भूमिका निभाता है। भारी वाहन पुलिस लाइन चौराहा शास्त्रीनगर होते हुए या फिर घूघरा से मदस विश्वविद्यालय तिराहा से कायड़ रोड, जनाना तिराहा, लोहागल चौराहा होते हुए नो-एन्ट्री में भी आ जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Sikar News: जयपुर डंपर हादसा, एक ही परिवार में चौथी मौत पर फूटा गुस्सा; ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम
सीकर
Shahpura-Ajitgarh-State-Highway

Updated on:

07 Nov 2025 03:56 pm

Published on:

07 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Dumper News: नो-एन्ट्री में घुस गया डम्पर, चालक फोन पर कर रहा था बात, पुलिस ​ने लिया एक्शन

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

