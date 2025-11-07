Sikar News: जयपुर डंपर हादसा, एक ही परिवार में चौथी मौत पर फूटा गुस्सा; ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। लेकिन, ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। लेकिन, जब एक घंटे बाद ग्रामीण नहीं माने तो तहसीलदार जगदीश बैरवा और अजीतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक उमेश गुप्ता मौके पर पहुंचे। फिलहाल, ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास जारी है।