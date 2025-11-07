Sikar News: जयपुर डंपर हादसा, एक ही परिवार में चौथी मौत पर फूटा गुस्सा; ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

शाहपुरा-अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन करते ग्रामीण। फोटो: पत्रिका
सीकर। हरमाड़ा सड़क हादसे में एक ही परिवार में चौथी मौत के बाद शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षा बुनकर का शव दोपहर बाद सीकर के सिपुर गांव लाया गया। तभी सिपुर मोड़ पर ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए शाहपुरा-अजीतगढ़ स्टेट हाईवे जाम कर दिया। हादसे में वर्षा के पिता, चाचा और बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल वर्षा बुनकर (20) ने गुरुवार शाम को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सुबह परिजनों को सुपुर्द किया। लेकिन, शव के गांव पहुंचते ही सिपुर मोड़ पर गुस्साए ग्रामीणों ने शाहपुरा-अजीतगढ़ स्टेट हाईवे जाम कर दिया।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। लेकिन, ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। लेकिन, जब एक घंटे बाद ग्रामीण नहीं माने तो तहसीलदार जगदीश बैरवा और अजीतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक उमेश गुप्ता मौके पर पहुंचे। फिलहाल, ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास जारी है।
ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते करीब 2 घंटे से शाहपुरा-अजीतगढ़ स्टेट हाईवे जाम है। ऐसे में हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। एक तरफ सड़क पर बैठकर ग्रामीण प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर जाम के चलते वाहन चालक काफी परेशान हैं।
सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर के गांव सिपुर निवासी वर्षा दिवाली पर बैनाड़ निवासी अपने चाचा महेंद्र बुनकर के पास अपनी पांच वर्षीय छोटी बहन भानू के साथ आई थी। तीन नवंबर को वह अपने पिता दशरथ बुनकर, चाचा महेंद्र और बहन भानू के साथ गांव लौटने के लिए बस में बैठने जा रही थी।
तभी हरमाड़ा के लोहा मंडी के पास तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने चारों को चपेट में ले लिया था। इस हादसे में पिता दशरथ, चाचा महेंद्र और बहन भानू की पहले ही मौत हो चुकी थी। वर्षा ने भी गुरुवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। बता दें कि हरमाड़ा हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
सीकर
राजस्थान न्यूज़
