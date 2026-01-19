Ajmer News: नवविवाहिता की कमरे में संदिग्ध हालात में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

मृतका की सास के अनुसार मुस्कान ने उनके साथ ही खाना खाया था। इसके बाद करीब डेढ़ बजे वह अपने कमरे में चली गई। घर में मेहमान भी मौजूद थे। कुछ समय बाद आवाज दी, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां मुस्कान फंदे पर लटकी हुई मिली। मुस्कान का तीन माह पूर्व ही विवाह हुआ था।