Ajmer News: नवविवाहिता की कमरे में संदिग्ध हालात में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

मुस्कान फाइल फोटो। पत्रिका नेटवर्क
अजमेर। दरगाह अन्दर कोट निवासी मोहम्मद सब्बीर की बेटी मुस्कान (23) ससुराल में अपने कमरे में संदिग्ध हालात में फंदे पर लटकी मिली। ससुराल पक्ष उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
रविवार शाम मुस्कान देहलीगेट स्थित लौंगिया मोहल्ले में अपने कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली। घटना की सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। बेटी की मौत की खबर सुनकर मां बदहवास हो गई, जबकि पिता मोहम्मद सब्बीर बेटी के निकाह की तस्वीरें दिखा-दिखाकर फूट-फूटकर रोते रहे। परिजनों ने मुस्कान की मौत को संदिग्ध बताते हुए ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए।
सूचना पर गंज थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल रामदेव खींची मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मर्ग दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
मृतका की सास के अनुसार मुस्कान ने उनके साथ ही खाना खाया था। इसके बाद करीब डेढ़ बजे वह अपने कमरे में चली गई। घर में मेहमान भी मौजूद थे। कुछ समय बाद आवाज दी, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां मुस्कान फंदे पर लटकी हुई मिली। मुस्कान का तीन माह पूर्व ही विवाह हुआ था।
