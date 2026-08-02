Ajmer: ‘जिस दिन हुआ जन्म.. उसी दिन हो गई मौत’, बर्थ-डे सेलिब्रेशन मातम में बदला, दोस्त छोड़कर भागे

अजमेर। जन्मदिन की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब दोस्तों के साथ बर्थ-डे मनाने पुष्कर सरोवर पहुंचे 23 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर हुई। बताया जा रहा है कि युवक अपने दो दोस्तों के साथ सरोवर में नहा रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हैरानी की बात यह रही कि उसके साथ मौजूद दोनों साथी उसे बचाने की बजाय मौके से भाग निकले। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।