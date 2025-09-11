Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rajasthan Crime: प्रेम जाल में फंसाकर घुमाने के बहाने लाया अजमेर, फिर शादी का झांसा देकर विवाहिता से होटल में रेप

Ajmer Rape Case: दरगाह इलाके में बिहार की युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है।

अजमेर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

अजमेर। दरगाह इलाके में बिहार की युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता की जयपुर के विद्याधर नगर थाने में जीरो नम्बरी एफआईआर के आधार पर दरगाह थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह मूलत: बिहार वैशाली जिले की रहने वाली है। उसकी 4-5 साल पहले बिहार निवासी अकबर से सोशल मीडिया पर पहचान हुई। आरोपी उसको शादी का झांसा देते हुए दरगाह जियारत कराने अजमेर लेकर गया। जहां आरोपी ने होटल में उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाए।

आरोपी ने शादी भी तुड़वाई

पीडि़ता ने बताया कि अकबर के शादी नहीं करने पर उसकी दूसरी जगह शादी हो गई। इस पर आरोपी अकबर ने उसके साथ के रिश्ते की जानकारी उसके पति को दे दी। अकबर से सम्बंध सामने आने पर उसका वैवाहिक जीवन टूट गया। उसके पति ने उसको छोड़ दिया। बाद में आरोपी ने भी शादी से इन्कार कर दिया।

Published on:

11 Sept 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Crime: प्रेम जाल में फंसाकर घुमाने के बहाने लाया अजमेर, फिर शादी का झांसा देकर विवाहिता से होटल में रेप

