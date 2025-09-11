Rajasthan Crime: प्रेम जाल में फंसाकर घुमाने के बहाने लाया अजमेर, फिर शादी का झांसा देकर विवाहिता से होटल में रेप

पीडि़ता ने बताया कि अकबर के शादी नहीं करने पर उसकी दूसरी जगह शादी हो गई। इस पर आरोपी अकबर ने उसके साथ के रिश्ते की जानकारी उसके पति को दे दी। अकबर से सम्बंध सामने आने पर उसका वैवाहिक जीवन टूट गया। उसके पति ने उसको छोड़ दिया। बाद में आरोपी ने भी शादी से इन्कार कर दिया।