Rajasthan Crime: दुष्कर्म व अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार, घर में नहा रही युवती का बनाया था वीडियो

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में युवती से दुष्कर्म और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले घर में नहा रही युवती का वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर दिए।
यह पूरा मामला करीब एक साल पुराना है। आरोपी आरोपी श्रीराम खोखर निवासी बड़ का चारणवास एक साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है।
थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोमवार शाम को आरोपी को गोडियावास गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है।
थानाधिकारी ने बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने जीणमाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि आरोपी घर में घुसकर नहाते समय उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा और कई बार डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना लिए और बाद में सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों तक वायरल कर दिए थे।