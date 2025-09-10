Rajasthan Crime: दुष्कर्म व अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार, घर में नहा रही युवती का बनाया था वीडियो

थानाधिकारी ने बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने जीणमाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि आरोपी घर में घुसकर नहाते समय उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा और कई बार डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना लिए और बाद में सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों तक वायरल कर दिए थे।