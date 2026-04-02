Ajmer Development: अजमेर को मिलेगा विकास का नया इंजन, आईटी पार्क, नई ट्रेनें और पासपोर्ट ऑफिस पर बड़ी पहल



रेलवे से जुड़े प्रस्तावों में अजमेर को और मजबूत बनाने की बात प्रमुख रही। देवनानी ने वंदे भारत ट्रेन के कोच निर्माण कारखाने की स्थापना का सुझाव दिया। साथ ही उदयपुर-जयपुर वाया अजमेर वंदे भारत ट्रेन के पुनः संचालन, अजमेर-मैसूर ट्रेन को दैनिक करने, अजमेर-जोधपुर इंटरसिटी सेवा शुरू करने और अजमेर-चेन्नई के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने की मांग रखी। वर्तमान में अजमेर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 150 ट्रेनें संचालित होती हैं और करीब 50 हजार यात्री यहां से यात्रा करते हैं।