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Ajmer Development: अजमेर को मिलेगा विकास का नया इंजन, आईटी पार्क, नई ट्रेनें और पासपोर्ट ऑफिस पर बड़ी पहल

passport office upgrade: देवनानी की दिल्ली दौड़ सफल: अजमेर में निवेश, रोजगार और रेल विस्तार को मिली रफ्तार। आईटी हब बनने की ओर अजमेर: केंद्र से मिला समर्थन, युवाओं के लिए खुलेंगे अवसर।

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अजमेर

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Rajesh Dixit

Apr 01, 2026

IT Park Ajmer: अजमेर . राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर अजमेर के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। इस दौरान उन्होंने आईटी पार्क, रेलवे सेवाओं के विस्तार, पासपोर्ट कार्यालय उन्नयन और प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

देवनानी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अजमेर में प्रस्तावित आईटी पार्क को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए वैष्णव ने कहा कि बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और अजमेर में औद्योगिक व तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वंदे भारत ट्रेन के कोच निर्माण कारखाने की स्थापना का सुझाव


रेलवे से जुड़े प्रस्तावों में अजमेर को और मजबूत बनाने की बात प्रमुख रही। देवनानी ने वंदे भारत ट्रेन के कोच निर्माण कारखाने की स्थापना का सुझाव दिया। साथ ही उदयपुर-जयपुर वाया अजमेर वंदे भारत ट्रेन के पुनः संचालन, अजमेर-मैसूर ट्रेन को दैनिक करने, अजमेर-जोधपुर इंटरसिटी सेवा शुरू करने और अजमेर-चेन्नई के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने की मांग रखी। वर्तमान में अजमेर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 150 ट्रेनें संचालित होती हैं और करीब 50 हजार यात्री यहां से यात्रा करते हैं।

पासपोर्ट सेवा केंद्र को पूर्ण विकसित पासपोर्ट कार्यालय में बदलने की आवश्यकता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान देवनानी ने अजमेर में पासपोर्ट सेवा केंद्र को पूर्ण विकसित पासपोर्ट कार्यालय में बदलने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पर्यटन और विदेश में रहने वाले नागरिकों की संख्या को देखते हुए यह जरूरी है। साथ ही खाड़ी देशों में काम कर रहे अजमेर के लोगों की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया।

इन पहलों को अजमेर के बुनियादी ढांचे, रोजगार, पर्यटन और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए अहम माना जा रहा है। यदि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं, तो अजमेर को एक नई पहचान मिल सकती है।

अजमेर विकास से जुड़े प्रमुख बिंदु

मुख्य बिंदु
अजमेर में आईटी पार्क के लिए बड़ी कंपनियों को निवेश हेतु प्रोत्साहन
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे
वंदे भारत ट्रेन कोच निर्माण फैक्ट्री का प्रस्ताव
उदयपुर-जयपुर वाया अजमेर वंदे भारत ट्रेन पुनः शुरू करने की मांग
अजमेर-मैसूर ट्रेन को दैनिक करने का प्रस्ताव
अजमेर-जोधपुर इंटरसिटी सेवा शुरू करने की मांग
अजमेर-चेन्नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने का सुझाव
पासपोर्ट सेवा केंद्र को पूर्ण कार्यालय में अपग्रेड करने का आग्रह
खाड़ी देशों में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा पर जोर
अजमेर के समग्र विकास के लिए केंद्र से सहयोग का आश्वासन

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Published on:

01 Apr 2026 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Development: अजमेर को मिलेगा विकास का नया इंजन, आईटी पार्क, नई ट्रेनें और पासपोर्ट ऑफिस पर बड़ी पहल

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