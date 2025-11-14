Rajasthan: आवेदन के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, जानें सिस्टम की चूक है या बदलती प्राथमिकता?

अजमेर। राजस्थान में नौकरी का सपना लाखों युवाओं की आंखों में पलता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते-पहुंचते यह सपना अधूरा रह जाता है। लाखों आवेदन, करोड़ों की आय और करोड़ों का खर्च फिर भी परीक्षा हॉल में खाली कुर्सियां सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सिस्टम की चूक है या युवाओं की बदलती प्राथमिकता? सात महीने से अटका शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी इसी गुत्थी का हिस्सा है। आवेदन करने के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के कम बैठने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।