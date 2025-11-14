Rajasthan: आवेदन के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, जानें सिस्टम की चूक है या बदलती प्राथमिकता?

परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थी। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। राजस्थान में नौकरी का सपना लाखों युवाओं की आंखों में पलता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते-पहुंचते यह सपना अधूरा रह जाता है। लाखों आवेदन, करोड़ों की आय और करोड़ों का खर्च फिर भी परीक्षा हॉल में खाली कुर्सियां सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सिस्टम की चूक है या युवाओं की बदलती प्राथमिकता? सात महीने से अटका शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी इसी गुत्थी का हिस्सा है। आवेदन करने के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के कम बैठने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।
राजस्थान में बीते पांच साल में भर्ती आवेदनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन परीक्षा में भाग लेने वाले घट रहे हैं। आरएएस 2024 में 6 लाख 75 हजार 80, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा में 1.50 लाख, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4.50 लाख, राजस्व एवं अधिशाषी अधिकारी परीक्षा में 2.50 लाख, लाइब्रेरी ग्रेड द्वितीय परीक्षा में 88 हजार आवेदन मिले। अन्य भर्तियों में भी 1.50 से 3 लाख तक आवेदन मिल रहे हैं। हैडिंग सुझाव
शिक्षक-कर्मचारी के भत्ते: 3 से 5 हजार (प्रति परीक्षा)
पुलिस अधिकारियों-कांस्टेबल: 3 से 5 हजार (प्रति परीक्षा)
नि:शुल्क यात्रा पर रोडवेज को भुगतान: 5 से 8 करोड़
जैमर, सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर: 2.5 से 7 करोड़
भर्ती परीक्षाओं में उपस्थिति औसतन 32 से 45 प्रतिशत तक रहती है। आरपीएससी को पेपर, ओएमआर शीट्स प्रिंट करानी पड़ती हैं। अभ्यर्थियों के कम बैठने पर 30 से 40 प्रतिशत पेपर-ओएमआर अनुपयोगी रह जाती हैं।
|भर्ती / परीक्षा
|कुल पद
|आवेदन (लाख में)
|परीक्षा में बैठे (लाख में)
|RAS 2021
|988
|6.48 लाख (648,181)
|3.20 लाख
|RAS 2023
|972
|6.97 लाख (697,051)
|4.35 लाख
|RAS 2024
|1096
|6.75 लाख
|3.20 लाख
|SI भर्ती 2015
|511
|5.50 लाख
|4.35 लाख
|SI भर्ती 2020
|859
|7.97 लाख
|3.83 लाख
|प्रधानाध्यापक भर्ती 2018
|—
|1 लाख
|65 हजार
|लाइब्रेरियन ग्रेड-II 2024
|—
|88 हजार
|29 हजार
|कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-II 2013
|—
|4 लाख
|2.50 लाख
आरएएस-अधीनस्थ सेवा, सब इंस्पेक्टर, कॉलेज शिक्षा और अन्य भर्तियों में आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। आवेदनों के मुकाबले अभ्यर्थी परीक्षाओं में नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए आरपीएससी ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव भेजा है।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत आरएएस 2024 के 6.75 लाख, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में 5.50 लाख, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा में 1.25 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए 4 लाख आवेदन मिले हैं। इनसे 50 करोड़ की आय हुई।
फीस बढ़ोतरी पर फैसला होना है। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक करने और वापस शुरू करने के लिए 750 एवं तत्पश्चात पुन: उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर 1500 रुपए भुगतान का प्रावधान लागू है।
-रामनिवास मेहता, सचिव आरपीएससी
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग