अजमेर

Rajasthan: आवेदन के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, जानें सिस्टम की चूक है या बदलती प्राथमिकता?

राजस्थान में नौकरी का सपना लाखों युवाओं की आंखों में पलता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते-पहुंचते यह सपना अधूरा रह जाता है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Nov 14, 2025

recruitment-exam

परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थी। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। राजस्थान में नौकरी का सपना लाखों युवाओं की आंखों में पलता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते-पहुंचते यह सपना अधूरा रह जाता है। लाखों आवेदन, करोड़ों की आय और करोड़ों का खर्च फिर भी परीक्षा हॉल में खाली कुर्सियां सवाल खड़े कर रही हैं। क्या यह सिस्टम की चूक है या युवाओं की बदलती प्राथमिकता? सात महीने से अटका शुल्क बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी इसी गुत्थी का हिस्सा है। आवेदन करने के बाद भी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के कम बैठने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।

राजस्थान में बीते पांच साल में भर्ती आवेदनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन परीक्षा में भाग लेने वाले घट रहे हैं। आरएएस 2024 में 6 लाख 75 हजार 80, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा में 1.50 लाख, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4.50 लाख, राजस्व एवं अधिशाषी अधिकारी परीक्षा में 2.50 लाख, लाइब्रेरी ग्रेड द्वितीय परीक्षा में 88 हजार आवेदन मिले। अन्य भर्तियों में भी 1.50 से 3 लाख तक आवेदन मिल रहे हैं। हैडिंग सुझाव

ये हैं परीक्षाओं के खर्चे

शिक्षक-कर्मचारी के भत्ते: 3 से 5 हजार (प्रति परीक्षा)
पुलिस अधिकारियों-कांस्टेबल: 3 से 5 हजार (प्रति परीक्षा)
नि:शुल्क यात्रा पर रोडवेज को भुगतान: 5 से 8 करोड़
जैमर, सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर: 2.5 से 7 करोड़

हो रहा है यह नुकसान

भर्ती परीक्षाओं में उपस्थिति औसतन 32 से 45 प्रतिशत तक रहती है। आरपीएससी को पेपर, ओएमआर शीट्स प्रिंट करानी पड़ती हैं। अभ्यर्थियों के कम बैठने पर 30 से 40 प्रतिशत पेपर-ओएमआर अनुपयोगी रह जाती हैं।

आवेदन ज्यादा, बैठते कम

भर्ती / परीक्षाकुल पदआवेदन (लाख में)परीक्षा में बैठे (लाख में)
RAS 20219886.48 लाख (648,181)3.20 लाख
RAS 20239726.97 लाख (697,051)4.35 लाख
RAS 202410966.75 लाख3.20 लाख
SI भर्ती 20155115.50 लाख4.35 लाख
SI भर्ती 20208597.97 लाख3.83 लाख
प्रधानाध्यापक भर्ती 20181 लाख65 हजार
लाइब्रेरियन ग्रेड-II 202488 हजार29 हजार
कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-II 20134 लाख2.50 लाख

इसलिए भेजा प्रस्ताव

आरएएस-अधीनस्थ सेवा, सब इंस्पेक्टर, कॉलेज शिक्षा और अन्य भर्तियों में आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। आवेदनों के मुकाबले अभ्यर्थी परीक्षाओं में नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए आरपीएससी ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव भेजा है।

परीक्षाओं से हुई कमाई

वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत आरएएस 2024 के 6.75 लाख, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में 5.50 लाख, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा में 1.25 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती के लिए 4 लाख आवेदन मिले हैं। इनसे 50 करोड़ की आय हुई।

इनका कहना है

फीस बढ़ोतरी पर फैसला होना है। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक करने और वापस शुरू करने के लिए 750 एवं तत्पश्चात पुन: उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर 1500 रुपए भुगतान का प्रावधान लागू है।
-रामनिवास मेहता, सचिव आरपीएससी

Published on:

14 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

14 Nov 2025 12:00 pm

