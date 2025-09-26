पुष्कर नगरपरिषद के 25 वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी

----वार्ड चार--- मंशातलाई में खेल मैदान को छोडते हुये राजी गुर्जरी का मकान लेते हुये हनुमान पाठक मास्टर का फार्म व सम्पूर्ण संतोषी माता की ढाणी के मकानों को सम्मिलित करते हुये गुर्जरों के मकान को सम्मिलित करते हुये श्याम की होटल व खादी ग्रामोउद्योग से खरेखडी रोड पर सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बायें भाग पर स्थित श्रीसीमेन्ट फार्म को शामिल करते हुये बगडावतों की बावडी़ को शामिल करते हुये सीधा खरखेडी रोड पर ही नगर परिषद की सीमा तक चलकर पूर्व दिशा की ओर बायें मुडकर नगर परिषद की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुये बाये भाग में स्थित शंकर सौनी, हिम्मत सिंह आदि की जायदाद को शामिल करते हुये आगे जाकर बायें मुड़कर बाये भाग में स्थित गोपाल पुत्र भंवरा रावत, जयसिंह पुत्र छोगा रावत, बाबू रावत के मकानों को शामिल करते हुये एवं दाये भाग में स्थित पाम रिसोर्ट, सनराईज रिसोर्ट एवं होटल मंत्रा को छोड़ते हुये एवं बाये भाग में स्थित रोजबाग होटल को शामिल करने के बाद सीधा पुष्कर सरोवर की ओर चलते हुये होटल रिजेन्सी, कन्ट्री साईड रिसोर्ट को दाये भाग में छोडते हुये सीधा चलकर बाये मुडकर पुनः सीधा पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये बाये भाग में स्थित होटल लुसीफियर को शामिल करते हुये एवं दायें भाग में स्थित होटल पुष्कर फलावर को छोड़ते हुये सीधा चलने के बाद पुनः बाये मुडकर होटल नेचर व्यू को शामिल करते हुये एवं सीधा चलकर दाये भाग में स्थित कालु सिंह एवं मांगी लाल रावत की जायदाद को छोडते हुये चामुण्डा मार्ग पर पहुंचकर दाये मुडकर सीधा चलते हुये दाये भाग में स्थित होटल ग्रीन व्यू को शामिल करते हुये सीधा चलकर गुलाब निवास रोड पर बायें मुड़कर सीधा चलने के बाद पुनः दाएं मुड़कर दायें भाग में स्थित ब्रह्म सावित्री वेद विद्या पीठ को छोडते हुये दायें भाग में स्थित सुनिल के मकान, सत्यनारायण धानका के मकान को छोड़ते हुये वेद संस्था को छोड़ते हुये उसके सामने की गली से कमला का मकान छोड़ते हुये रणछोडदास स्कूल को सम्मिलित करते हुये वापिस राजी गुर्जरी के मकान तक।