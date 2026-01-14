अजमेर में ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, चालान पेश करने के एवज में मांगे थे रुपए

एसीबी के अनुसार, आरोपी एएसआई हरिराम यादव ने एक पीड़ित से चालान पेश करने के एवज में 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी, जिस पर 13 जनवरी को शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।