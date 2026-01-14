14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, चालान पेश करने के एवज में मांगे थे रुपए

ACB Action : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Jan 14, 2026

रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार: फोटो पत्रिका

अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने आरोपी एएसआई को बस स्टैंड के सामने स्थित श्याम रेस्टोरेंट से दबोचा।

चालान पेश करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

एसीबी के अनुसार, आरोपी एएसआई हरिराम यादव ने एक पीड़ित से चालान पेश करने के एवज में 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी, जिस पर 13 जनवरी को शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।

20 हजार असली, 8 हजार डमी नोट

एसीबी ने बुधवार को पीड़ित को 28 हजार रुपए की रिश्वत राशि के साथ भेजा, जिसमें 20 हजार रुपए असली और 8 हजार रुपए डमी नोट शामिल थे। जैसे ही आरोपी एएसआई ने श्याम रेस्टोरेंट में रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज

फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी की सीआई मीरा बेनीवाल ने अपनी टीम के साथ किया। एसीबी अब आरोपी की संपत्ति और पूर्व में की गई संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

JJM Scam Rajasthan: 187 करोड़ के अधूरे काम को दिखाया पूरा, PHED के 3 अफसरों पर एफआईआर दर्ज
जयपुर
JJM-Scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, चालान पेश करने के एवज में मांगे थे रुपए

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rohit Godara: गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किशनगढ़ के व्यापारी से मांगी फिरौती! 20 करोड़ रुपए दे दो, वरना…

Gangster Rohit Godara, Gangster Rohit Godara threat, ransom, ransom threat, Kishangarh businessman, threat to Kishangarh businessman, Kishangarh news, Rajasthan news, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी, फिरौती, फिरौती की धमकी, किशनगढ़ व्यापारी, किशनगढ़ व्यापारी को धमकी, किशनगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
अजमेर

अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को थाने से नहीं छुड़ाया तो… 11वीं की छात्रा को सहेली ने किया फोन, अगले दिन मच गया बवाल

Bikaner city Prominent Astrologer Mahavir Jain Committed Suicide wife Saas saale case registered
अजमेर

अजमेर: मकर संक्रांति पर मिला जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, गोद आई ‘लक्ष्मी’, 5 साल बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपती की चाहत पूरी

Ajmer News
अजमेर

भाई बनकर की छेड़छाड़, केस करने पर किया हमला, परेशान नाबालिग ने फंदे से लटकर दी जान

Girl Suicide
अजमेर

Govt Job Vacancy: महिला एवं बाल विकास विभाग ने संरक्षण अधिकारी के इतने पदों पर निकाली भर्ती, 22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

Govt-Job-Vacancy-
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.