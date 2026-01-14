अजमेर में ACB का बड़ा एक्शन: रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार, चालान पेश करने के एवज में मांगे थे रुपए

रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार: फोटो पत्रिका
अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने आरोपी एएसआई को बस स्टैंड के सामने स्थित श्याम रेस्टोरेंट से दबोचा।
एसीबी के अनुसार, आरोपी एएसआई हरिराम यादव ने एक पीड़ित से चालान पेश करने के एवज में 70 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी, जिस पर 13 जनवरी को शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।
एसीबी ने बुधवार को पीड़ित को 28 हजार रुपए की रिश्वत राशि के साथ भेजा, जिसमें 20 हजार रुपए असली और 8 हजार रुपए डमी नोट शामिल थे। जैसे ही आरोपी एएसआई ने श्याम रेस्टोरेंट में रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी की सीआई मीरा बेनीवाल ने अपनी टीम के साथ किया। एसीबी अब आरोपी की संपत्ति और पूर्व में की गई संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग