पुलिस चौकी में ASI ने की शराब पार्टी, किया निलम्बित, IG की डिकॉय टीम ने मारा था छापा

पुलिस महानिरीक्षक(अजमेर रेंज) की टीम ने बुधवार रात क्रिश्चियन गंज थाने की शास्त्रीनगर पुलिस चौकी में छापा मार कार्रवाई की। चौकीप्रभारी अपने दो दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते पकड़ा गया।

अजमेर

kamlesh sharma

Oct 17, 2025

सूरज कुमार, सहायक उपनिरीक्षक। फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। पुलिस महानिरीक्षक(अजमेर रेंज) की टीम ने बुधवार रात क्रिश्चियन गंज थाने की शास्त्रीनगर पुलिस चौकी में छापा मार कार्रवाई की। चौकीप्रभारी अपने दो दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते पकड़ा गया। जहां चौकी प्रभारी को ना केवल अपने थाने में शांतिभंग में गिरफ्तार किया बल्कि नशे का मेडिकल करवाया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने गुरूवार सुबह चौकीप्रभारी को निलम्बित कर दिया।

जानकारी अनुसार बुधवार देर रात पुलिस महानिरीक्षक(अजमेर रेंज) राजेन्द्रसिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लीव रिजर्व) विजयकुमार को क्रिश्चियनगंज थाने की शास्त्रीनगर पुलिस चौकी पर छापा मार कार्रवाई के आदेश दिए। आईजी के आदेश पर एएसपी विजय कुमार पुलिस चौकी पहुंचे। यहां एएसआई सूरजकुमार अपने दो मित्रों के साथ शराब पार्टी करते मिला। एएसपी विजय कुमार ने सिविल ड्रेस में मौजूद तीनों से पूछताछ की तो एएसआई सूरज के होश उड़ गए। इधर, चौकी प्रभारी की कारगुजारी की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) हिमांशु जांगिड़ भी पहुंच गए। एसपी के आदेश पर एएसआई सूरज को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौकीप्रभारी का जेएलएन अस्पताल में नशे का मेडिकल कराया। जहां शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने गुरूवार सुबह चौकीप्रभारी सूरजकुमार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

शराब के साथ पकाया मांस

पड़ताल में आया कि चौकी प्रभारी सूरज कुमार ने अपने दोनों मित्रों के साथ पूरी महफिल सजा रखी थी। उन्होंने पुलिस चौकी पर ना केवल शराब का सेवन किया बल्कि मांस भी पकाया था लेकिन मांस पकने और खाने से पहले आईजी की टीम ने छापा मार दिया। चौकी पर शराब पार्टी को आईजी राजेन्द्रसिंह व एसपी वंदिता राणा ने गम्भीरता से लिया। उन्होंने शराब सेवन की पुष्टी होने पर चौकीप्रभारी सूरज कुमार को निलम्बित कर दिया। प्रकरण की विभागीय जांच करवाई जा रही है।

लेखराज हत्याकांड के खुलासे में अहम भूमिका

जिला पुलिस की ओर से लेखराज हत्याकांड के खुलासे में शास्त्री चौकीप्रभारी के निलम्बित प्रभारी सूरज कुमार की अहम भूमिका का जिक्र किया गया है। पुलिस की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में निलम्बित एएसआई सूरज का नाम विशेष भूमिका में शामिल है।

17 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / पुलिस चौकी में ASI ने की शराब पार्टी, किया निलम्बित, IG की डिकॉय टीम ने मारा था छापा

