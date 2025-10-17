पुलिस चौकी में ASI ने की शराब पार्टी, किया निलम्बित, IG की डिकॉय टीम ने मारा था छापा

जानकारी अनुसार बुधवार देर रात पुलिस महानिरीक्षक(अजमेर रेंज) राजेन्द्रसिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लीव रिजर्व) विजयकुमार को क्रिश्चियनगंज थाने की शास्त्रीनगर पुलिस चौकी पर छापा मार कार्रवाई के आदेश दिए। आईजी के आदेश पर एएसपी विजय कुमार पुलिस चौकी पहुंचे। यहां एएसआई सूरजकुमार अपने दो मित्रों के साथ शराब पार्टी करते मिला। एएसपी विजय कुमार ने सिविल ड्रेस में मौजूद तीनों से पूछताछ की तो एएसआई सूरज के होश उड़ गए। इधर, चौकी प्रभारी की कारगुजारी की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) हिमांशु जांगिड़ भी पहुंच गए। एसपी के आदेश पर एएसआई सूरज को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौकीप्रभारी का जेएलएन अस्पताल में नशे का मेडिकल कराया। जहां शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने गुरूवार सुबह चौकीप्रभारी सूरजकुमार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया।