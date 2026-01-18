Ajmer Crime: तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करने पर शराबी पिता का तांडव, पुत्र-पुत्री और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा

Attack for opposing tantric Rituals: अजमेर। जिले के नसीराबाद में परिवार के मुखिया के अंधविश्वास और कथित तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया। थाना नसीराबाद सदर क्षेत्र में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने तांत्रिक गतिविधियों पर सवाल उठाने से नाराज होकर अपने भाई व भतीजे के साथ मिलकर पुत्र, पुत्री और पत्नी पर कुल्हाड़ी, लकड़ी व नकही से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में उसकी पत्नी सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।