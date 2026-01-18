Ajmer Crime: तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करने पर शराबी पिता का तांडव, पुत्र-पुत्री और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा

जानलेवा हमले में घायल परिजन, पत्रिका फोटो
Attack for opposing tantric Rituals: अजमेर। जिले के नसीराबाद में परिवार के मुखिया के अंधविश्वास और कथित तांत्रिक क्रियाओं का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया। थाना नसीराबाद सदर क्षेत्र में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने तांत्रिक गतिविधियों पर सवाल उठाने से नाराज होकर अपने भाई व भतीजे के साथ मिलकर पुत्र, पुत्री और पत्नी पर कुल्हाड़ी, लकड़ी व नकही से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में उसकी पत्नी सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सरदारपुरा निवासी मनोज कुमार रेगर ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 16 जनवरी की रात करीब 10.30 बजे उसकी बहन पिता नरसिंह को खाना खाने को बुलाने घर के पीछे बनी झोंपड़ी में गई थी। वहां नरसिंह अपने भाई ओमप्रकाश और भतीजे कमल के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी दौरान पिता ने पुत्री के साथ अभद्रता और गाली गलौच की।
लीला के शोर मचाने पर उसका पति कालूराम मौके पर पहुंचा तो नरसिंह ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बचाव करने आए कालूराम पर कमल ने पीछे से नकही से सिर पर वार किया जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद बीच-बचाव के लिए पहुंचे मनोज और उसकी मां अनोपी देवी पर कमल ने सिर और पैर पर लकड़ी से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। ओमप्रकाश ने मनोज को पकड़कर नरसिंह से पिटवाया, जिससे मनोज के सिर में गंभीर चोट आई।
पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी लंबे समय से तांत्रिक विद्या के नाम पर लोगों से पैसे लेता था और अंधविश्वास का विरोध करने पर परिवार को धमकाता था। घटना के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना में लीला, कालूराम, अनोपी देवी और मनोज गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।
