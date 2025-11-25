Rape Case: होटलकर्मी ने महिला को बेहोश करके किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ये डिमांड, भीलवाड़ा से आई थी अजमेर दरगाह

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह दो साल पहले दरगाह जियारत करने अजमेर आई थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा ले लिया। होटल के कर्मचारी अता मोहम्मद शाह ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ होटल के कमरे में बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए। अता मोहम्मद शाह उसे लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दो साल तक ब्लैकमेल करता रहा।