अजमेर

Rape Case: होटलकर्मी ने महिला को बेहोश करके किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ये डिमांड, भीलवाड़ा से आई थी अजमेर दरगाह

Rape And Blackmail Case: अजमेर दरगाह में जियारत करने आई भीलवाड़ा की महिला के साथ होटल कर्मचारी ने नशीला पदार्थ देकर रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर दो साल तक ब्लैकमेल करता रहा।

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 25, 2025

obscene video call

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Ajmer Hotel Employee Rape Bhilwara Woman: अजमेर दरगाह में जियारत करने आई भीलवाड़ा की महिला जायरीन से होटलकर्मी द्वारा बलात्कार करने मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी पीड़िता को दो साल से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता ने भीलवाड़ा के एक थाने में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज करवाई। जिस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बलात्कार व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू किया।

Rajasthan Crime: जियारत को आई थी महिला

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह दो साल पहले दरगाह जियारत करने अजमेर आई थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा ले लिया। होटल के कर्मचारी अता मोहम्मद शाह ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ होटल के कमरे में बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए। अता मोहम्मद शाह उसे लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दो साल तक ब्लैकमेल करता रहा।

Rape In Ajmer Hotel: वीडियो-फोटो की कीमत 5 लाख

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसका पीछा छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए की मांग की। रकम नहीं देने पर आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल भी कर दिए। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

इनका कहना है…

भीलवाड़ा जिले से जीरो नंबर एफआइआर प्राप्त होने पर महिला से बलात्कार व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है।

भीखाराम काला, थानाप्रभारी, क्लॉक टावर

Updated on:

25 Nov 2025 08:51 am

Published on:

25 Nov 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer

