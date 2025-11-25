Rape Case: होटलकर्मी ने महिला को बेहोश करके किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ये डिमांड, भीलवाड़ा से आई थी अजमेर दरगाह

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Ajmer Hotel Employee Rape Bhilwara Woman: अजमेर दरगाह में जियारत करने आई भीलवाड़ा की महिला जायरीन से होटलकर्मी द्वारा बलात्कार करने मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी पीड़िता को दो साल से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता ने भीलवाड़ा के एक थाने में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज करवाई। जिस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बलात्कार व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्जकर अनुसंधान शुरू किया।
पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह दो साल पहले दरगाह जियारत करने अजमेर आई थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा ले लिया। होटल के कर्मचारी अता मोहम्मद शाह ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ होटल के कमरे में बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाए। अता मोहम्मद शाह उसे लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दो साल तक ब्लैकमेल करता रहा।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसका पीछा छोड़ने के लिए पांच लाख रुपए की मांग की। रकम नहीं देने पर आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल भी कर दिए। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
भीलवाड़ा जिले से जीरो नंबर एफआइआर प्राप्त होने पर महिला से बलात्कार व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है।
भीखाराम काला, थानाप्रभारी, क्लॉक टावर
