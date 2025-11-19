Kota Crime: जूस पिलाने लेकर गए पति ने पत्नी के काटे कान, खुद थाने पहुंचकर बताई चौंकाने वाली वजह

हॉस्पिटल में भर्ती पत्नी का फोटो: पत्रिका
Husband Cut Wife's Ear: कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां घरेलू विवाद ने हिंसक और खौफनाक रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी को जूस पिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और सुनसान सड़क पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। उसने चाकू से पत्नी का एक कान काट दिया। घटना के बाद आरोपी स्वयं थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
घायल महिला गिरिजेश के अनुसार वह पिछले 2 महीनों से अपने मायके देवली माझी गांव में रह रही थी। उसकी तबीयत खराब रहती थी और कुछ समय पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। इसी दौरान पति खुशराज ने उससे फोन पर कहा कि वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कोटा लेकर आएगा।
महिला के पिता उसे कोटा छोड़कर वापस लौट गए। रात करीब 10 बजे खुशराज ड्यूटी से घर आया और जूस पिलाने के बहाने पत्नी को बाहर बुलाकर अपने साथ ले गया। चलते-चलते वह उसे एक सुनसान सड़क की ओर ले गया जहां अचानक उस पर हमला करना शुरू कर दिया।
गिरिजेश ने बताया कि खुशराज ने उसे पहले धक्का देकर कांटों वाली झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद चाकू से हमला करते हुए उसका एक कान काट दिया। दर्द से कराहती महिला किसी तरह वहां से बाहर निकली और खुशराज मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद आरोपी पति खुशराज खुद महावीर नगर थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी गिरिजेश उस पर प्लॉट खरीदने के लिए दबाव डाल रही थी जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया और यह घटना घटी।
हालांकि महिला ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। महिला का आरोप है कि उसके पति ने पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और उसे जूस पिलाने के बहाने बाहर बुलाकर हमला किया।
सीआई रमेश कविया ने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग