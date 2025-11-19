Kota Crime: जूस पिलाने लेकर गए पति ने पत्नी के काटे कान, खुद थाने पहुंचकर बताई चौंकाने वाली वजह

Husband Cut Wife's Ear: कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां घरेलू विवाद ने हिंसक और खौफनाक रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी को जूस पिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और सुनसान सड़क पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। उसने चाकू से पत्नी का एक कान काट दिया। घटना के बाद आरोपी स्वयं थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।