Rajasthan: तेज रफ्तार बाइक खींच ले गई मासूम को, 50 फीट दूर ले जाकर पटका, सामने आया खौफनाक वीडियो

अजमेर। अजमेर के नसीराबाद में बलवंता चौराहा पर दर्दनाक हादसा हो गया। स्थानीय निवासी अशोक कुमार अपनी दो साल की पोती कृषिका के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक मासूम को टक्कर मार करीब 50 फीट दूर तक घसीट ले गई। इसमें मासूम गंभीर घायल हो गई।
दादा ने बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।उधर, रिपोर्ट के तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपी बाइक सवार को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार बलवंता चौराहा के पास सोमवार सुबह अशोक कुमार अपनी ढाई साल की पोती कृषिका के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक तेजी से आई और पोती को टक्कर मारती हुई घसीट ले गई।
कृतिका गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को रिपोर्ट देकर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया है। बाइक सवार की तलाश की जा रही है।