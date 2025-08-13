Rajasthan: तेज रफ्तार बाइक खींच ले गई मासूम को, 50 फीट दूर ले जाकर पटका, सामने आया खौफनाक वीडियो

अजमेर। अजमेर के नसीराबाद में बलवंता चौराहा पर दर्दनाक हादसा हो गया। स्थानीय निवासी अशोक कुमार अपनी दो साल की पोती कृषिका के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक मासूम को टक्कर मार करीब 50 फीट दूर तक घसीट ले गई। इसमें मासूम गंभीर घायल हो गई।