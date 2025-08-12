12 अगस्त 2025,

भरतपुर

सांड ने महिला को मारी टक्कर… 4 फीट ऊपर उठाकर पटका, रौंदते हुआ भागा, देखें वीडियो

भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके की घटना, बाजार से सामान लेकर घर जा रही थी महिला, इसी दौरान सांड ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

भरतपुर

Pushpendra Singh Shekhawat

Aug 12, 2025

bulls fight

भरतपुर। शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला को सांड ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला चार फीट हवा में उछलकर छह फीट आगे जाकर गिरी। इससे महिला के शरीर में कई जगह चोट लगी। महिला बाजार से सामान लेकर अपने घर जा रही थी। यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

सांडों की लड़ाई में बनी निशाना

जानकारी के अनुसार घटना शहर के चांदनी मैरिज होम के पास की है। घायल महिला शाहजहां ने बताया कि वह बाजार से सामान लेकर पैदल घर जा रही थी। चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे। जैसे ही वह सांडों के पास से गुजरी दोनों सांडों में झगड़ा हो गया। इतने में एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया। शाहजहां करीब 4 फुट ऊपर उछल कर करीब 6 फुट आगे की तरफ गिरी। सांड टक्कर मार उसे रौंदते हुए आगे निकल गया।

आस-पास के लोगों ने की मदद

घटना के बाद आस-पास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने तुरन्त महिला को संभाला और उसके परिजन को सूचना दी। इस दौरान उसके घावों पर पट्टी कर दी गई। परिजन उसे घर ले गए। शाहजहां से सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। फिलहाल उसका घर ही इलाज जारी है।

12 Aug 2025 04:52 pm

