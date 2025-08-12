सांड ने महिला को मारी टक्कर… 4 फीट ऊपर उठाकर पटका, रौंदते हुआ भागा, देखें वीडियो

जानकारी के अनुसार घटना शहर के चांदनी मैरिज होम के पास की है। घायल महिला शाहजहां ने बताया कि वह बाजार से सामान लेकर पैदल घर जा रही थी। चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे। जैसे ही वह सांडों के पास से गुजरी दोनों सांडों में झगड़ा हो गया। इतने में एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया। शाहजहां करीब 4 फुट ऊपर उछल कर करीब 6 फुट आगे की तरफ गिरी। सांड टक्कर मार उसे रौंदते हुए आगे निकल गया।