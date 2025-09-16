Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Accident-ट्रेलर के हॉर्स में फंसकर कुचला बाइक सवार, क्षत-विक्षत हुआ शव

दर्दनाक हादसा : राजमार्ग की सर्विस लेन में हादसा, सड़क पर चिपक गए शरीर के अंग

अजमेर

Manish Singh

Sep 16, 2025

ट्रेलर के हॉर्स में फंसकर कुचला बाइक सवार, क्षत-विक्षत हुआ शव
जयपुर-ब्यावर बायपास पर बिड़ला सिटी वाटर पार्क के सामने सर्विल लेन पर हादसे के बाद शव के सड़क पर रगड़ने से बनी लाइन व टूटी भीड़। मृतक शैतान प्रजापत(फाइल फोटो) 
अजमेर(Ajmer News). किशनगढ़-ब्यावर राजमार्ग पर परबतपुरा बाइपास पर बिड़ला सिटी वाटर पार्क के पास दर्दनाक हादसा पेश आया। ट्रेलर चालक ने सर्विस लेन में चल रहे बाइक सवार को कुचल दिया। उसके शरीर का एक हिस्सा करीब 500 मीटर तक घिसटता रहा। इससे सड़क पर शरीर के अंग और रक्त हर कहीं फैला नजर आया। आदर्शनगर थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के बाद सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया।

टुकड़ों में बंटा शव

पुलिस के अनुसार रविवार शाम को बिड़ला सिटी वाटर पार्क के सामने सर्विस लेन पर तेज रफ्तार ट्रेलर के हॉर्स में फंसकर कुचले जाने से बाइक सवार नसीराबाद देरांठू महावीर कॉलोनी निवासी शैतान प्रजापत (38) पुत्र सुखपाल प्रजापत की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शैतान प्रजापत का शरीर 2-3 हिस्सों में बंट गया।

पांच सौ मीटर तक घसीटा

हादसे के बाद लोग चिल्लाते रहे लेकिन ट्रेलर चालक शरीर के एक हिस्से को करीब 500 मीटर तक घसीटते ले गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची आदर्शनगर थाना पुलिस ने सड़क पर चिपके शव के हिस्सों को बटोर कर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दुर्घटना के काफी देर बाद मृतक की पहचान हो सकी। पुलिस ने सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन के सुपुर्द कर दिया। इधर, पुलिस ने दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेलर को जब्त करके अनुसंधान शुरू कर दिया। प्रकरण में अनुसंधान हैडकांस्टेबल कमलेश मीणा कर रहे है।

बहन को ससुराल छोड़कर लौट रहा था गांव. . .

पड़ताल में आया कि शैतान अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए घूघरा आया था। बहन को छोड़ने के बाद वह बाइक पर गांव लौट रहा था। वह पालरा से परबतपुरा के बीच सर्विस लेन से नसीराबाद की तरफ जा रहा था। बिड़ला सिटी वाटर पार्क के सामने सर्विस लेन पर ट्रेलर के बराबर चलने के दौरान उसकी बाइक अचानक असंतुलित होकर ट्रेलर के हॉर्स के नीचे घुस गई। हादसे से अंजान ट्रेलर चालक चलता रहा। राहगीर के शोर मचाने पर 500 मीटर दूर जाकर रुका। तब तक शैतान का शरीर बुरी तरह कुचला जा चुका था।

