Accident-ट्रेलर के हॉर्स में फंसकर कुचला बाइक सवार, क्षत-विक्षत हुआ शव

हादसे के बाद लोग चिल्लाते रहे लेकिन ट्रेलर चालक शरीर के एक हिस्से को करीब 500 मीटर तक घसीटते ले गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची आदर्शनगर थाना पुलिस ने सड़क पर चिपके शव के हिस्सों को बटोर कर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दुर्घटना के काफी देर बाद मृतक की पहचान हो सकी। पुलिस ने सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन के सुपुर्द कर दिया। इधर, पुलिस ने दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेलर को जब्त करके अनुसंधान शुरू कर दिया। प्रकरण में अनुसंधान हैडकांस्टेबल कमलेश मीणा कर रहे है।