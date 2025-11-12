अजमेर सेंट्रल जेल में खूनी संघर्ष: कैदी ने दूसरे कैदी की आंख पर गर्म चाय फेंकी, स्टील के मग से किया हमला, हालत गंभीर

राजकुमार ने रिपोर्ट में बताया कि 6 नवम्बर की सुबह चाय वितरण के दौरान आरोपी रामदेव ने दोबारा चाय मांगी, इस दौरान उसने कहा कि सभी को वितरित करने के बाद चाय बचेगी तो दोबारा मिलेगी। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान आवेश में आकर रामदेव ने उसकी बांईं आंख पर गर्म चाय फेंक दी। इसके साथ ही स्टील के मग से आंख पर तीन बार हमला किया। मौजूद ड्यूटी स्टाफ ने उसे बचाकर जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित व आरोपी दोनों कैदी पॉक्सो के केस में सजा काट रहे हैं।