Rajasthan: अजमेर-दादर एक्सप्रेस में बम की आशंका से हड़कंप, 3 घंटे रुकी ट्रेन; दिल्ली बम धमाके पर चर्चा करते 3 युवक गिरफ्तार

दादर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर खड़ी थी। इस दौरान जीआरपी को कंट्रोल रूम से मकराना के कुछ युवकाें द्वारा दिल्ली बम धमाके की चर्चा करने की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई। इसकी सूचना जीआरपी अधीक्षक नरेंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंची। आलाधिकारी और विभिन्न थानों की पुलिस स्टेशन पहुंच गई।