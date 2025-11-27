Rajasthan: अजमेर-दादर एक्सप्रेस में बम की आशंका से हड़कंप, 3 घंटे रुकी ट्रेन; दिल्ली बम धमाके पर चर्चा करते 3 युवक गिरफ्तार

ट्रेन में सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस। फोटो: पत्रिका
अजमेर। दिल्ली बम धमाके को लेकर चर्चा करते तीन युवकों को पुलिस ने दादर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन से हिरासत में लिया। ट्रेन में बम की आशंका के चलते सीआइडी, आइबी, जिला पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ की टीमों ने ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी।
दादर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर खड़ी थी। इस दौरान जीआरपी को कंट्रोल रूम से मकराना के कुछ युवकाें द्वारा दिल्ली बम धमाके की चर्चा करने की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई। इसकी सूचना जीआरपी अधीक्षक नरेंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंची। आलाधिकारी और विभिन्न थानों की पुलिस स्टेशन पहुंच गई।
सीआइडी, आइबी सहित पुलिस की टीमों ने दादर एक्सप्रेस को घेर लिया। मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड से ट्रेन की तलाशी शुरू की गई। टीमों ने प्रत्येक कोच में यात्रियों के लगेज, थैले और अन्य सामान को खुलवाकर जांच की। ट्रेन के टॉयलेट, सीटों और कोच के नीचे व्हील्स-एसी तक खंगाले।
इस दौरान एडिशनल एसपी शहर हिमांशु जांगिड़, जीआरपी के एडिशनल एसपी रामवतार चौधरी, सीओ साउथ मनीष बड़गुर्जर, क्लॉक टावर थाना प्रभारी भीकाराम काला, अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़, क्रिश्चिचयनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण, कोतवाली थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह और अन्य मौजूद रहे।
ट्रेन से राजस्थान के विभिन्न शहरों और गुजरात, मुंबई जाने वाले यात्रियों में खौफ नजर आया। ट्रेन अपने निर्धारित समय रात्रि 8 बजे रवाना नहीं हो पाई। तीन घंटे से ज्यादा तलाशी अभियान चला। ट्रेन को रात्रि 10.50 बजे रवाना किया गया।
पुलिस ने अब्दुल खलिक (22) पुत्र खलील अहमद, फरदीन (23 ) और फरीन (18) पुत्र अबरार अहमद को धारा 151 में गिरफ्तार किया। इनसे कई एंगल से पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार मकराना के मंगलाना के तीन युवक मुंबई में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। उनके दिल्ली बम धमाके की चर्चा की सूचना मिलने पर अलर्ट जारी हुआ। तीनों युवक रोडवेज बस से अजमेर पहुंचे। स्टेशन पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनके पास तीन बैग भी मिले हैं।
मुंबई में 26 नवम्बर 2008 को ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित कई प्रमुख स्थानों पर आतंकी हमला हुआ था। हमलों में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। संदिग्ध युवकों से 26 नवम्बर को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूछताछ में जुटी है।
संदिग्ध वार्तालाप की सूचना पर तीन युवकाें से पूछताछ की गई। इनके बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है। युवक टाइल लगाने का काम करते हैं। ट्रेन में बम होने अथवा कोई सामग्री मिलने की सूचना अफवाह है। एहतियात के तौर पर जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।
-हिमांशु जांगिड़, एडिशनल एसपी शहर
