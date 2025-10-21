ट्रेन से उतरने की जल्दी में गिरी महिला, कट गए दोनों पैर, जबलपुर से 15 लोगों का परिवार आ रहा था अजमेर दरगाह

सिराज की पत्नी कमरजहां (35) भी गेट पर खड़ी थी। तभी भीड़ में लगे टल्ले से कमरजहां ट्रेन से बाहर प्लेटफार्म पर जा गिरी। जिससे उसके दोनों पैर चलती ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंस गए। ट्रेन पूरी तरह रुकती उससे पहले ही कमरजहां के दोनों पैर घुटनों के पास से अलग हो चुके थे। सूचना मिलते ही जीआरपी-आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने महिला को 108 एबुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है।