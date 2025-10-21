Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

ट्रेन से उतरने की जल्दी में गिरी महिला, कट गए दोनों पैर, जबलपुर से 15 लोगों का परिवार आ रहा था अजमेर दरगाह

Rajasthan News: जनरल कोच में भीड़ ज्यादा होने पर सिराज का परिवार जल्दी उतरने की कोशिश में बोगी के गेट पर जा पहुंचा। तभी भीड़ में लगे टल्ले से कमरजहां ट्रेन से बाहर प्लेटफार्म पर जा गिरी।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

जेएलएन अस्पताल में गंभीर घायल महिला यात्री का उपचार करते चिकित्सक (फोटो: पत्रिका)

Legs Cut After Woman Fell From Train: ट्रेन से जल्दी उतरने के लिए बोगी के गेट पर खड़ी एक महिला रविवार दोपहर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन से उतरने की जल्दी में जनरल कोच से गिरी महिला यात्री के दोनों पैर कोच और प्लेटफार्म के बीच फंसकर घुटने के पास से कटने के कारण जीआरपी ने उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों को उसके दोनों पैर काटने पड़े।

जबलपुर से आया पंद्रह सदस्यों का परिवार

जानकारी अनुसार जबलपुर आजाद नगर निवासी सिराज अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ जबलपुर-अजमेर ट्रेन से रविवार को अजमेर दरगाह जियारत करने आ रहा था। जनरल कोच में भीड़ ज्यादा होने पर सिराज का परिवार जल्दी उतरने की कोशिश में बोगी के गेट पर जा पहुंचा।

दर्दनाक हादसा

सिराज की पत्नी कमरजहां (35) भी गेट पर खड़ी थी। तभी भीड़ में लगे टल्ले से कमरजहां ट्रेन से बाहर प्लेटफार्म पर जा गिरी। जिससे उसके दोनों पैर चलती ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंस गए। ट्रेन पूरी तरह रुकती उससे पहले ही कमरजहां के दोनों पैर घुटनों के पास से अलग हो चुके थे। सूचना मिलते ही जीआरपी-आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने महिला को 108 एबुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है।

पांच दिन के लिए आया परिवार

सिराज की चचेरी बहन सिरिन ने बताया कि उनके परिवार के पन्द्रह लोग पांच दिन के लिए दरगाह जियारत करने अजमेर आए थे। कोच में ज्यादा भीड़ होने के कारण कमरजहां गेट पर खड़ी थी। ट्रेन रूकने से पहले भीड़ में धक्का लगने से वह प्लेटफार्म पर गिर गई।

Updated on:

21 Oct 2025 10:22 am

Published on:

21 Oct 2025 10:21 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / ट्रेन से उतरने की जल्दी में गिरी महिला, कट गए दोनों पैर, जबलपुर से 15 लोगों का परिवार आ रहा था अजमेर दरगाह

