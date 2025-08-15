Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer: भाई ने मुंहबोली नाबालिग बहन से किया बलात्कार, घुमाने के बहाने ले गया और बना लिए अश्लील फोटो-वीडियो, गिरफ्तार

Rajasthan News: अभिषेक गुर्जर भी उसके घर आने-जाने लगा। आरोपी अभिषेक ने पहले तो उसको बहन बनाकर बातचीत शुरू की। फिर उसको विश्वास में लेकर घुमाने लेकर गया। जहां आरोपी ने जबरन संबंध बनाते हुए बलात्कार किया।

अजमेर

Akshita Deora

Aug 15, 2025

आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Rape And Threat Case: अजमेर के क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता को मुंहबोली बहन बनाकर पहले उसका विश्वास जीता। फिर घुमाने के बहाने साथ ले गया। जहां आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया।

थानाप्रभारी अरविन्दसिंह चारण ने बताया कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में कांकरिया भूणाबाय निवासी अभिषेक गुर्जर उर्फ अभि(21) को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 12 जून को पीड़िता ने थाने में उपस्थिति होकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि एक साल पहले गोकुल गुर्जर का उसके घर आना-जाना था। उसके साथ में अभिषेक गुर्जर भी उसके घर आने-जाने लगा। आरोपी अभिषेक ने पहले तो उसको बहन बनाकर बातचीत शुरू की। फिर उसको विश्वास में लेकर घुमाने लेकर गया। जहां आरोपी ने जबरन संबंध बनाते हुए बलात्कार किया।

जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अभिषेक उसे ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देकर भी घंटों फोन पर बात करता था। कॉल काटने पर आरोपी उसे और उसके माता-पिता को भी जान से मारने व उसकी अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। वह और उसका परिवार सहमा हुआ था। आरोपी अभिषेक की वजह से उसका स्कूल छूट गया।

सोशल मीडिया के जरिए दबोचा

पीड़िता ने महिला अधिकारी से बयान के बाद यौन हिंसा संबंधित मेडिकल कराया। अदालत में कलमबद्ध बयान के बाद प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया। पुलिस पड़ताल में आया कि आरोपी अभिषेक गुर्जर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना के साथ आरोपी के सोशल मीडिया की डिटेल हासिल कर विश्लेषण के आधार पर आरोपी अभिषेक को डिटेन किया। पूछताछ के बाद आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार किया।

Published on:

15 Aug 2025 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: भाई ने मुंहबोली नाबालिग बहन से किया बलात्कार, घुमाने के बहाने ले गया और बना लिए अश्लील फोटो-वीडियो, गिरफ्तार

