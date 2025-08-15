Ajmer: भाई ने मुंहबोली नाबालिग बहन से किया बलात्कार, घुमाने के बहाने ले गया और बना लिए अश्लील फोटो-वीडियो, गिरफ्तार

थानाप्रभारी अरविन्दसिंह चारण ने बताया कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में कांकरिया भूणाबाय निवासी अभिषेक गुर्जर उर्फ अभि(21) को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 12 जून को पीड़िता ने थाने में उपस्थिति होकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि एक साल पहले गोकुल गुर्जर का उसके घर आना-जाना था। उसके साथ में अभिषेक गुर्जर भी उसके घर आने-जाने लगा। आरोपी अभिषेक ने पहले तो उसको बहन बनाकर बातचीत शुरू की। फिर उसको विश्वास में लेकर घुमाने लेकर गया। जहां आरोपी ने जबरन संबंध बनाते हुए बलात्कार किया।