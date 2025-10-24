Pushkar Mela 2025: ऊंटों की बढ़ी आवक, धोरों में पहुंचने लगे विदेशी पर्यटक, देखें अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शानदार तस्वीरें

फोटो: पत्रिका जय मखीजा
Pushkar Animal Fair: पुष्कर मेला विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। पशुमेला शुरू होते ही मेला मैदान के रेतीले धोरों में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ रही है। विदेशी पर्यटक ग्रामीण परिवेश में बैठे पशुपालकों से रूबरू हो रहे हैं, बतिया रहे हैं और धोरों में दौड रहे ऊंटों के साथ अपनी तस्वीरें ले रहे हैं।
पुष्कर पशु मेला शुरू हुए दो दिन ही हुए हैं लेकिन मेला मैदान में विदेशी पर्यटक खासी तादाद में नजर आ रहे हैं। उडती धूल के बीच विदेशी पर्यटक केमल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऊंट पालक भी ऊंटों के करतब दिखाकर पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं।
करीब एक दशक पूर्व पुष्कर मेले के दौरान पर्यटन विकास निगम सहित प्रदेश के होटल व्यवसायी डीलक्स टेंट लगाकर ‘टूरिस्ट विलेज’ बसाते थे। उस समय मेला पांच दिनों का ही होता था। पर्यटक धार्मिक व पशु मेले का एकसाथ आनंद लेने आते थे। कालांतर में यह सिलसिला टूट गया।
नए मेला मैदान में शुरू हुए पुष्कर पशु मेले में उष्ट्र वंश की आवक बढ रही है वहीं टेन्ट में सजे अस्तबलों में घोड़ों का इंतजार है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया के अनुसार मेला मैदान में गुरुवार तक 348 पशुओं की आवक हुई है जिनमें 281 ऊंट तथा 66 अश्व हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए पशु पालक धोरों को समतल करा टेन्ट आदि लगाने में जुटे हैं।
वहीं धोरों के बीच ऊंटपालकों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। ऊंट पालक धोरों के बीच अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। उनकी गहमा-गहमी से धोरों के सन्नाटे भी टूटे हैं। मेले में इस बार प्रशासन की ओर से पशुपालकों को ऑनलाइन भूखंड आवंटन करने से उन्हें सुविधा मिली है लेकिन पशु सजावट, टेंट व अन्य दुकानों के लिए दूर जगह आरक्षित करने के कारण दुकानदार परेशान हैं।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार शाम पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। उन्होंने मेला ग्राउंड, पार्किंग स्थलों, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रावत ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं पशुपालकों की सुविधा के लिए माकूल इंतजाम करने के निर्देश दिए।
गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, ग्रामीण उप अधीक्षक रामचन्द्र चौधरी, थानाधिकारी विक्रम सिंह ने टीम के साथ पैदल घूमकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुष्कर सरोवर के घाटों पर जलस्तर अधिक होने से स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए।
