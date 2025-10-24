Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Pushkar Mela 2025: ऊंटों की बढ़ी आवक, धोरों में पहुंचने लगे विदेशी पर्यटक, देखें अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शानदार तस्वीरें

पुष्कर पशु मेला शुरू हुए दो दिन ही हुए हैं लेकिन मेला मैदान में विदेशी पर्यटक खासी तादाद में नजर आ रहे हैं। उडती धूल के बीच विदेशी पर्यटक केमल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं।

3 min read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

फोटो: पत्रिका जय मखीजा

Pushkar Animal Fair: पुष्कर मेला विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। पशुमेला शुरू होते ही मेला मैदान के रेतीले धोरों में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ रही है। विदेशी पर्यटक ग्रामीण परिवेश में बैठे पशुपालकों से रूबरू हो रहे हैं, बतिया रहे हैं और धोरों में दौड रहे ऊंटों के साथ अपनी तस्वीरें ले रहे हैं।

पुष्कर पशु मेला शुरू हुए दो दिन ही हुए हैं लेकिन मेला मैदान में विदेशी पर्यटक खासी तादाद में नजर आ रहे हैं। उडती धूल के बीच विदेशी पर्यटक केमल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऊंट पालक भी ऊंटों के करतब दिखाकर पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं।

पहले बसता था टूरिस्ट विलेज

करीब एक दशक पूर्व पुष्कर मेले के दौरान पर्यटन विकास निगम सहित प्रदेश के होटल व्यवसायी डीलक्स टेंट लगाकर ‘टूरिस्ट विलेज’ बसाते थे। उस समय मेला पांच दिनों का ही होता था। पर्यटक धार्मिक व पशु मेले का एकसाथ आनंद लेने आते थे। कालांतर में यह सिलसिला टूट गया।

नए मेला मैदान में शुरू हुए पुष्कर पशु मेले में उष्ट्र वंश की आवक बढ रही है वहीं टेन्ट में सजे अस्तबलों में घोड़ों का इंतजार है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया के अनुसार मेला मैदान में गुरुवार तक 348 पशुओं की आवक हुई है जिनमें 281 ऊंट तथा 66 अश्व हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए पशु पालक धोरों को समतल करा टेन्ट आदि लगाने में जुटे हैं।

वहीं धोरों के बीच ऊंटपालकों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। ऊंट पालक धोरों के बीच अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। उनकी गहमा-गहमी से धोरों के सन्नाटे भी टूटे हैं। मेले में इस बार प्रशासन की ओर से पशुपालकों को ऑनलाइन भूखंड आवंटन करने से उन्हें सुविधा मिली है लेकिन पशु सजावट, टेंट व अन्य दुकानों के लिए दूर जगह आरक्षित करने के कारण दुकानदार परेशान हैं।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार शाम पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। उन्होंने मेला ग्राउंड, पार्किंग स्थलों, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रावत ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं पशुपालकों की सुविधा के लिए माकूल इंतजाम करने के निर्देश दिए।

गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, ग्रामीण उप अधीक्षक रामचन्द्र चौधरी, थानाधिकारी विक्रम सिंह ने टीम के साथ पैदल घूमकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुष्कर सरोवर के घाटों पर जलस्तर अधिक होने से स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

Pushkar Mela Exclusive: ‘राजघराने घोड़े बेचना तो जानते हैं, खरीदना नहीं’, 11 करोड़ के घोड़े के मालिक ने किए बड़े खुलासे
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Mela 2025: ऊंटों की बढ़ी आवक, धोरों में पहुंचने लगे विदेशी पर्यटक, देखें अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शानदार तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक हादसा: ट्रेलर ने टैम्पो को मारी टक्कर, दंपती व दो बच्चों की मौत, बिलखती रही बहनें

beawar accident
अजमेर

पुष्कर मेला: एक लाख टन बालू से बनी वीर तेजाजी की सैंड आर्ट बनी आकर्षण का केंद्र, इस बार मेले में पहली बार होने जा रहा ऐसा

pushkar mela 2025
अजमेर

Ajmer Accident: बाइक सवार हलवाई को बजरी के डम्पर ने कुचला, टायर चढ़ने से घटनास्थल पर ही मौत

dumper accident in jhalawar
अजमेर

Pushkar Mela 2025: पुष्कर पशु मेले की शुरुआत, डिजिटल हाईटेक हुआ, कैमल सफारी मन को भाई

pushkar mela 2025
अजमेर

Indian Railways: अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन, यात्रियों का सफर हुआ आसान, जानें पूरा शेड्यूल

festival-special-train
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.