Pushkar Mela 2025: ऊंटों की बढ़ी आवक, धोरों में पहुंचने लगे विदेशी पर्यटक, देखें अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शानदार तस्वीरें

नए मेला मैदान में शुरू हुए पुष्कर पशु मेले में उष्ट्र वंश की आवक बढ रही है वहीं टेन्ट में सजे अस्तबलों में घोड़ों का इंतजार है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया के अनुसार मेला मैदान में गुरुवार तक 348 पशुओं की आवक हुई है जिनमें 281 ऊंट तथा 66 अश्व हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए पशु पालक धोरों को समतल करा टेन्ट आदि लगाने में जुटे हैं।