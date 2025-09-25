Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Child labour-आरी-तारी का काम करते बालश्रमिक को मुक्त करवाया

मानव तस्करी विरोधी यूनिट व चाइल्ड हेल्प लाइन ने संयुक्त कार्रवाई , ठेकेदार के खिलाफ बालश्रम के आरोप में कार्रवाई

अजमेर

Manish Singh

Sep 25, 2025

आरी-तारी का काम करते बालश्रमिक को मुक्त करवाया
आरी-तारी का काम करते बालश्रमिक को मुक्त करवाया 
अजमेर(Ajmer News).लौंगिया मोहल्ला में बुधवार को मानव तस्करी विरोधी यूनिट व चाइल्ड हेल्प लाइन ने संयुक्त कार्रवाई करके एक बालश्रमिक को मुक्त कराया। पड़ताल में आया कि बालश्रमिक से 14-14 घंटे तक बंद कमरों में आरीतारी का काम करवाया जाता है। टीम को कार्रवाई के लिए लौंगिया क्षेत्र में खासी मशक्कत करनी पड़ी।
 एएचटीयू के पुलिस उप अधीक्षक नेमीचन्द के नेतृत्व में पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन समन्वयक वनिता पंवार ने लौंगिया मोहल्ला गली नम्बर 10 रमजान अली के घर में दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस को मकान के अन्दर दाखिल होने में काफी दिक्कत आई। मकान में काफी पीछे के हिस्से में एक 17 वर्षीय किशोर आरी-तारी का काम करते मिला।उसे दस्तयाब कर रमजान अली के खिलाफ प्रकरण किया। बाल श्रमिक ने खुद को पश्चिम बंगाल का रहना बताया लेकिन उसके पास से अजमेर का राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले है।

बाहर से लाते हैं बाल श्रमिक

 पत्रिका पड़ताल में आया कि लौंगिया क्षेत्र में आरी-तारी का लम्बे समय से काम होता आ रहा है। आरी-तारी के ठेकेदार बिहार व प.बंगाल से बाल श्रमिक सालाना ठेके पर लेकर आते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई के चलते अब चोरी-छुपे दरवाजों पर ताले लगाकर डबल गेट के मकान में भीतर के हिस्से में बाल श्रमिकों को रखते है। कार्रवाई होने पर बालश्रमिकों को आगे-पीछे के रास्ते निकाल दिया जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 02:37 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Child labour-आरी-तारी का काम करते बालश्रमिक को मुक्त करवाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.