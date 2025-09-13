Rajasthan Crime-इलाज करवाने आई महिला से शातिर ठगों ने उतरवाए गहने

पुलिस के अनुसार वरूण सागर, हाथीखेड़ा निवासी मीरादेवी शुक्रवार सुबह जेएलएन अस्पताल के आउटडोर में चिकित्सक को दिखाने आई थी। चिकित्सकीय परामर्श के बाद वह प्रशासनिक भवन के सामने वाले गेट से बाहर निकली। तभी यहां मिले एक युवक ने उसको अपने पास बुलाया। आरोपी युवक उसको बातों में लगाते हुए शिशु रोग विभाग के सामने पेड़ के नीचे ले गया। जहां उसको रूमाल सुंघाया। इससे वह बेसुध हो गई। तभी उसका एक साथी पास आ गया। आरोपियों के कहे अनुसार उसने अपने कान के झुमके व गले में पहना सोने का मांदलिया उतार कर दे दिया। गहने उतरवा लेने के बाद आरोपी बाहर जाने लगे। वह उनको रोकती रही लेकिन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।