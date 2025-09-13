Rajasthan Crime-इलाज करवाने आई महिला से शातिर ठगों ने उतरवाए गहने

अजमेर(Ajmer News). जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शुक्रवार दोपहर इलाज के लिए आई महिला से शातिर ठगों ने गहने उतरवाकर वारदात अंजाम दी। ठगों ने पीडिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर दिया। फिर करीब दो तोला वजनी सोने के गहने उतरवाकर ले गए। हालांकि बाद में पीडि़ता फव्वारा सर्कल तक आरोपियों के पीछे गई लेकिन ठगों का सुराग नहीं लग सका। कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी का मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार वरूण सागर, हाथीखेड़ा निवासी मीरादेवी शुक्रवार सुबह जेएलएन अस्पताल के आउटडोर में चिकित्सक को दिखाने आई थी। चिकित्सकीय परामर्श के बाद वह प्रशासनिक भवन के सामने वाले गेट से बाहर निकली। तभी यहां मिले एक युवक ने उसको अपने पास बुलाया। आरोपी युवक उसको बातों में लगाते हुए शिशु रोग विभाग के सामने पेड़ के नीचे ले गया। जहां उसको रूमाल सुंघाया। इससे वह बेसुध हो गई। तभी उसका एक साथी पास आ गया। आरोपियों के कहे अनुसार उसने अपने कान के झुमके व गले में पहना सोने का मांदलिया उतार कर दे दिया। गहने उतरवा लेने के बाद आरोपी बाहर जाने लगे। वह उनको रोकती रही लेकिन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
पीडि़ता मीरादेवी ने बताया कि वह भी दोनों युवकों को रोकने के लिए पीछे-पीछे बाहर आई लेकिन दोनों भीड़ में ओझल हो गए। वह बिलखते हुए फव्वारा सर्कल पहुंची। यहां भी दोनों युवक नजर नहीं आए। उसको रोता देखकर राहगीर ने कोतवाली थाना पुलिस को इत्तला कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस पीडि़ता को अस्पताल लेकर पहुंची। जहां सीसीटीवी फुटेज के जरिए ठगों का सुराग लगाने में जुटी है।
इससे पूर्व में महिला ठग और उसके साथी बुजुर्ग महिला मरीजों को पेंशन का झांसा देकर कई मर्तबा गहने उतरवा ले जा चुकी हैं। पुलिस और अस्पताल प्रशासन सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में महिला ठग व उसके साथी को तलाशती रहती है जबकि शातिर अपराधी वारदात अंजाम देने के बाद भूमिगत हो जाते हैं।