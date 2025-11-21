Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ा भारी, 17 दिन में गए 46.38 लाख रुपए

Cyber Crime: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर आए एक विज्ञापन पर ‘ओके’ क्लिक करना भारी पड़ गया। दरअसल ऑनलाइन ठगों ने 17 दिनों में अलग-अलग खातों में उससे 46 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

Stock Market

AI जनरेटेड तस्वीर

Fraud From Retired Railway Employee: सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट के विज्ञापन पर क्लिक कर ‘ओके’ लिखना सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को भारी पड़ा। रिटायर्ड कर्मचारी को मिले मैसेज में शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा दिलवाने का झांसा दिया गया।

पीड़ित को जालसाज ने ना केवल शेयर बाजार की जानकारी दी, बल्कि उसे गाइड करने का वादा करते हुए एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया। फिर 16 दिन तक निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में 46 लाख 39 हजार 775 की राशि ट्रांसफर करवाई। साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार चंदवरदायीनगर निवासी इफ्तेखार अहमद सिद्दीकी ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह रेलवे से सेवानिवृत्त है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर बाजार की जानकारी के लिए चल रहे विज्ञापन में ‘ओके’ क्लिक करने पर 25 अक्टूबर को उसे एक मैसेज मिला। इसमें उसे शेयर मार्केट से 10 से 30 तक के डेली रिटर्न देने का सब्जबाग दिखाया गया।

उसने शेयर बाजार की जानकारी नहीं होने की बात कही तो उसे गाइड करने का वादा करते हुए मार्नाक फिन एप्लिकेशन डाउनलोड करवाई गई। इससे पहले उसकी जन्म तिथि, घर का पता, जेण्डर, पेन कार्ड और ई-मेल की जानकारी ली। एप्लीकेशन में उसके बैंक की जानकारी ली गई। इसके बाद उसे एक सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ा गया।

17 दिन में गंवाए 46 लाख

सिद्धीकी ने बताया कि उससे पहली बार 27 अक्टूबर को 10 हजार रुपए, उसी दिन 40 हजार एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए। दूसरे दिन 28 को 50 हजार व 2 लाख, फिर 31 अक्टूबर को 6 लाख व 1 नवम्बर को 2 लाख रुपए निजी बैंक के खाते में डलवाए। इसके अलावा 28 अक्टूबर को 2 लाख रुपए अन्य बैंक, 1 नवम्बर को 2 लाख रुपए, फिर 6 को 16 लाख 1735 रुपए, 13 नवम्बर को 8 लाख व 7 लाख 38 हजार 40 रुपए की रकम बैंक खाते में डलवाई गई। इस तरह 46 लाख 39 हजार 775 रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

11 मोबाइल नंबर से की बात

सिद्धीकी ने बताया कि उससे 11 संदिग्ध मोबाइल फोन नंबर से बात करते हुए कई बैंकों के खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। साइबर थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर धोखाधड़ी, आईटी एक्ट में प्रकरण दर्जकर लिया।



Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ा भारी, 17 दिन में गए 46.38 लाख रुपए

