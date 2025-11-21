Ajmer: रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ा भारी, 17 दिन में गए 46.38 लाख रुपए

सिद्धीकी ने बताया कि उससे पहली बार 27 अक्टूबर को 10 हजार रुपए, उसी दिन 40 हजार एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए। दूसरे दिन 28 को 50 हजार व 2 लाख, फिर 31 अक्टूबर को 6 लाख व 1 नवम्बर को 2 लाख रुपए निजी बैंक के खाते में डलवाए। इसके अलावा 28 अक्टूबर को 2 लाख रुपए अन्य बैंक, 1 नवम्बर को 2 लाख रुपए, फिर 6 को 16 लाख 1735 रुपए, 13 नवम्बर को 8 लाख व 7 लाख 38 हजार 40 रुपए की रकम बैंक खाते में डलवाई गई। इस तरह 46 लाख 39 हजार 775 रुपए ट्रांसफर करवाए गए।