Big Update: राजस्थान के नए जिलों के लिए आई बड़ी अपडेट, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने दी ये मंजूरी

फोटो: पत्रिका
New District Councils In Rajasthan: राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश के 8 नए जिलों में जिला परिषदों का गठन कर दिया। इनके लिए संबंधित पुराने जिलों की परिषदों का पुनर्गठन भी किया है। इससे नई जिला परिषदों में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया।
राज्य सरकार ने नए बने 8 जिलों में भी जिला परिषदों के गठन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। पंचायत राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी 41 जिलों में जिला परिषद बन गई हैं। अब तक 33 जिलों में ही जिला परिषदें संचालित थीं।
अधिसूचना के अनुसार जिन नए जिलों में जिला परिषदों का गठन किया, उनमें डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूंबर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा शामिल हैं।
श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, दौसा, जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, जोधपुर , अलवर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड, ब्यावर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग