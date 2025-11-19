उदयपुर जिले को बेहतरीन काम के लिए 1 करोड़ का राष्ट्रपति पुरस्कार, IAS रिया डाबी ने किया प्राप्त

JSJB अभियान में कुल 3,64,968 कार्य पूरे करने पर राजस्थान को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया। राजस्थान के कई जिलों को भी उनके काम के आधार पर सम्मान मिला है। राजस्थान के बांसवाड़ा और बाड़मेर जिले को पहली कैटगरी में रखा गया है। बांसवाड़ा में जहां, 1,04,945 कार्य हुए हैं। वहीं बाड़मेर में 79,055 कार्य हुए हैं। दोनों जिलों को 2-2 करोड़ रुपए का राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला।