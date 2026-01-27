Ajmer: नाले में डांसर का शव मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

डांसर सुनील राव। फोटो: सोशल
अजमेर। राजस्थान के अजमेर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजमेर शहर के एक नाले में डांसर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मरने से पहले डांसर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में लिखा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसे में पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
मामला क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र का है। जहां सोमवार दोपहर नाले में एक डांसर का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
मृतक की पहचान सुनील राव पुत्र दुर्गालाल निवासी बलदेव नगर भक्ति धाम के रूप में हुई है। वह एक डांसर था और कार्यक्रमों में जाकर डांस की प्रस्तुति देता था। वह महिलाओं की ड्रेस में अपनी कला की प्रस्तुति देता था। जिसके चलते वह धीरे—धीरे काफी मशहूर होने लगा। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 51000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
डांसर सुनील राव ने मरने से पहले इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट अपलोड किए थे। जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी जिंदगीभर की कमाई चोरी हो गई। लेकिन, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है।
वहीं, डांसर सुनील राव के परिजनों ने दोस्तों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई जयप्रकाश राव ने बताया कि उसका भाई कुछ दिनों से काफी परेशान था। इसके चलते सुनील 2 दिन से जनाना रोड स्थित अपनी बहन के पास रह रहा था। वह सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे घर से निकला था और करीब 3:30 बजे उन्हें भाई के मरने की सूचना मिली।
जयप्रकाश राव का कहना है कि दोस्तों ने सुनील के करीब 8 लाख रुपए की कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुराए लिए थे। इस मामले में क्रिश्चियन गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में डिप्रेशन में आकर भाई ने खुदकुशी कर ली।
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
