Ajmer: नाले में डांसर का शव मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

वहीं, डांसर सुनील राव के परिजनों ने दोस्तों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई जयप्रकाश राव ने बताया कि उसका भाई कुछ दिनों से काफी परेशान था। इसके चलते सुनील 2 दिन से जनाना रोड स्थित अपनी बहन के पास रह रहा था। वह सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे घर से निकला था और करीब 3:30 बजे उन्हें भाई के मरने की सूचना मिली।