27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: नाले में डांसर का शव मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

Dancer Sunil Rao Suicide: अजमेर शहर के एक नाले में डांसर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Jan 27, 2026

Dancer Sunil Rao

डांसर सुनील राव। फोटो: सोशल

अजमेर। राजस्थान के अजमेर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजमेर शहर के एक नाले में डांसर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मरने से पहले डांसर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में लिखा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसे में पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

मामला क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र का है। जहां सोमवार दोपहर नाले में एक डांसर का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

महिलाओं के कपड़े में देता था डांस की प्रस्तुति

मृतक की पहचान सुनील राव पुत्र दुर्गालाल निवासी बलदेव नगर भक्ति धाम के रूप में हुई है। वह एक डांसर था और कार्यक्रमों में जाकर डांस की प्रस्तुति देता था। वह महिलाओं की ड्रेस में अपनी कला की प्रस्तुति देता था। जिसके चलते वह धीरे—धीरे काफी मशहूर होने लगा। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 51000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

मरने से पहले इंस्टाग्राम पर किए थे कई पोस्ट

डांसर सुनील राव ने मरने से पहले इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट अपलोड किए थे। जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी जिंदगीभर की कमाई चोरी हो गई। लेकिन, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है।

परिजनों ने दोस्तों पर लगाया गंभीर आरोप

वहीं, डांसर सुनील राव के परिजनों ने दोस्तों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई जयप्रकाश राव ने बताया कि उसका भाई कुछ दिनों से काफी परेशान था। इसके चलते सुनील 2 दिन से जनाना रोड स्थित अपनी बहन के पास रह रहा था। वह सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे घर से निकला था और करीब 3:30 बजे उन्हें भाई के मरने की सूचना मिली।

जयप्रकाश राव का कहना है कि दोस्तों ने सुनील के करीब 8 लाख रुपए की कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुराए लिए थे। इस मामले में क्रिश्चियन गंज थाने में ​शिकायत दर्ज करवाई गई थी। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में डिप्रेशन में आकर भाई ने खुदकुशी कर ली।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

जीजा ने सुलह करवा रहे साले को चाकू घोंपा, पेट से बाहर आई आंतड़ियां, उदयपुर रेफर
बांसवाड़ा
चाकू के वार से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: नाले में डांसर का शव मिलने से मचा हड़कंप, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा था- मेरे साथ बहुत बुरा हुआ

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान को ‘बड़ा भाई’ बताकर फंसे प्रिंसिपल, विरोध होने पर बोले, मजाक में कही बात

विवादास्पद बयान देकर फंसे प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल, पत्रिका फोटो
अजमेर

Ajmer News: बजरी माफियाओं का आतंक: ड्यूटी पर तैनात माइंस गार्ड की पीट-पीटकर हत्या

sand mining
अजमेर

दोस्तों के साथ घूमने आए मुंबई के युवक की अजमेर में मौत, रात को सोया तो सुबह नहीं उठ सका

अजमेर

राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: फरवरी से जुलाई के बीच 12,143 पदों पर परीक्षा, देखें पूरा शेड्यूल

अजमेर

राजस्थान में ‘सोने का अंडा’ देने को तैयार मुर्गियां, पोल्ट्री उद्योग को मिली ‘संजीवनी’

egg price hike
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.